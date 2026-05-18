Emeklilerden seyyanen zam tepkisi

(ANKARA) - Emekliler, 2023 yılında memurlara verilen seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmamasına ilişkin basın açıklaması yaptı. Avukat Ali Erdem Ündoğan, memur emeklilerinin aynı mevzuata tabi olmalarına rağmen seyyanen zamdan yararlandırılmadığını belirterek, "Her memur emeklisinin hükümetten 1 milyon TL'nin üzerinde alacağı var" dedi. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur emeklilerine ilişkin verdiği sözün tutulması gerektiğini belirtti.

Emekli dernekleri ve sendikaları, emeklilere seyyanen zam yapılması kapsamında başlatılan imza kampanyasına ilişkin Sıhhiye Adliyesi önünde açıklama yapmak istedi. Başsavcılık adliye önünde açıklama yapılmasını uygun görmediği için basın açıklaması adliye yan tarafındaki Cumhuriyet Parkı'nda yapıldı.

HÜRKARDEŞ: "EMEKLİLERİN TOPLAM KAYBI YAKLAŞIK 800 BİN TL"

2021 Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş, emekli Yargıtay onursal üyesi Seyfettin Çilesiz'in, zam konusunda açtığı davanın hala Anayasa Mahkemesi komisyonlarında inceleme aşamasında olduğunu hatırlatarak, "Emekliler olarak bu hukuksuzluğun bir an önce sona ermesini dosyanın öncelikli olarak görüşülüp karara bağlanmasını istiyoruz. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi'ne yönelik başlatılan bir milyon dilekçe kampanyasına katılıyoruz ve destekliyoruz. Herkes emeklinin gücünü ve haklı mücadelesini görmelidir" dedi.

Hürkardeş, 2023 yılında görevdeki memurlara verilen seyyanen verilen zammın aynı yasal mevzuata tabi olmalarına rağmen memur emeklilerine verilmediğini belirterek "Kanuna eklenen özel bir düzenleme ile memur emeklilerin bu haktan yararlanılması engellenmiştir. Böylece anayasanın eşitlik, sosyal hukuk devleti ve ayrımcılık yasağı üç yıldır devam etmektedir. O dönem 8 bin 77 TL olarak verilen seyyanen zam katsayı artışlarıyla bugün aylık yaklaşık 23 bin TL'ye ulaşmış. Emeklilerin toplam kaybı ise yaklaşık 800 bin TL seviyesine çıkmıştır" diye konuştu.

Bazı sosyal medya mecralarında, Çilesiz'in açtığı davanın reddedildiği ya da sürecin sona erdiği yönünde gerçeği yansıtmayan paylaşımların yapıldığını ifade eden Hürkardeş, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından belirtmek isteriz ki, seyyanen zam mücadelesi hukuki olarak devam etmektedir. Ankara 9. İdare Mahkemesi'ne yapılan başvuruda memur emeklilerin kapsam dışı bırakılmasının anayasaya aykırı olduğu belirtilmiş, ilgili kanun maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurma talep edilmiştir. Ancak mahkeme bu talebi reddetmiş, karar İstinaf'a taşınmıştır" dedi.

YILDIRIM: "CUMHURBAŞKANI, 'VERECEĞİM' DEMİŞSE VERMEK ZORUNDADIR"

Birleşik Kamu İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım da şöyle konuştu:

"Davalar açılmıştır. Anayasa Mahkemesi'ne dava gitmiştir. Bu davanın reddedilme şansı yoktur. Bu davanın kaybedilme şansı da yoktur çünkü devlet memurluğuna giren her bir kişi çalışma şartları, mevzuat, çalışırken alacakları maaş ve haklar, emekli olurken alacağı maaş ve hakların altına imza atarak devletle sözleşme yapmaktadır. Dolayısıyla devlet tek taraflı olarak yıllarca 30-40 yıl devlete hizmet etmiş olan kendi vatandaşını emekli olurken ya da daha önceden emekli olmuşları 'biz sizle o sözleşmeden vazgeçiyoruz. Artık vermiyoruz' diyemez. Dediği her şey Anayasa Mahkemesi tarafından tekrar yasal olarak yerine konulmak zorundadır."

Sayın Cumhurbaşkanı ağzından çıkan her söz yasa gibidir. Eğer 'vereceğim' demişse vermek zorundadır. Vazgeçmek gibi bir hakkı yoktur. Saraya seçilirken de bu halkın sahada, alanda konuştuğu sözler üzerine seçilir. Verdiği sözler, verdiği halka verdiği vaatler gerçekleştirilecek diye Sayın Cumhurbaşkanı seçilmiş ve saraya Cumhurbaşkanı olmuş. O zaman 2023 yılında meydanlarda verdiği sözü tutmalıdır."

Yıldırım, memurlar ve memur emeklilerinin hak ettikleri rakamların dışında bir taleplerinin olmadığını ifade ederek, "Çalışırken 30 yıl, 40 yıl devlete verdiği hizmet ortadadır. Emekli olduktan sonra hiçbir devlet kendi devlet memuruna emeklilikte sefaleti getiremez. Getirdiği takdirde de olacak demokratik sonuçlarına katlanmak zorundadır. O sandık er geç halkın önüne gelecek. Memurların da memur emeklerinin önüne gelecek. Memurları üç yıldır mağdur etmeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'ne seslenen Yıldırım, "Önünüze gelen dosyayı acil bakılması gereken dosyaların en üstüne konup bu halkın, memur emeklerinin sefaletine ve haksızlığına 'dur' demelidir. Bir milyon imza kampanyası katlanarak da çoğalmalıdır. Kamu İş Konfederasyonu olarak da sonuna kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

ÜNDOĞAN: "HER MEMUR EMEKLİSİNİN HÜKÜMETTEN 1 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE ALACAĞI VAR"

2021 Tüm Emekliler Sendikası avukatı Ali Erdem Ündoğan da 2023 yılına kadar memura toplu iş sözleşmesinde hangi haklar verildiyse memur emeklisinin de aynı haklardan faydalandığını belirterek, "2023 yılında ise memura 8 bin 77 TL'lik bir seyyanen zam yapıldı. Fakat bu zam otomatikman memur emeklisine yapılıyordu. Bunu engellemek için madde eklediler. Dediler ki 'bu seyyanen zamdan damga vergisi hariç hiçbir kesinti yapılamaz. Dolayısıyla sosyal güvenlik kesinti yapılamaz ve memur emeklisi de bu haksızlığı yapılması üzerine Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal üyesi Seyfettin Çilesiz adına Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir başvuru yaparak dedik ki, memur ve memur emeklisi aynı mevzuata tabidir. O nedenle memura verilen 8 bin 77 TL'nin müvekkile de verilmesini talep ettik. Sosyal Güvenlik Kurumu herhangi bir cevap vermedi. Bunun üzerine Ankara 9. İdare Mahkemesi'nde dava açtık. Daha sonra İstinaf'a ve şu anda davamız bireysel başvuru olarak Anayasa Mahkemesi'nin önündedir" şeklinde konuştu.

Avukat Ündoğan, her memur emeklisinin 1 milyon TL'nin üzerinde hükümetten alacağı olacağını söyleyerek "Ayrıca bugün 23 bin TL'ye ulaşan seyyanen zam nedeniyle her ay memur emeklisi maaşından 23 bin TL eksik almaktadır ve dosyamız Anayasa Mahkemesi'ndedir. Biz Anayasa Mahkemesi'ne bu dosyanın üç yıldır bekletilmemesini, üç yıldır memur emeklisine yapılan bu haksızlığın bir an önce sona ermesi için ivedilikle görüşülmesini talep ediyoruz ve bu nedenle bir milyon imza kampanyası başlattık. Şu anda Türkiye tarihinde ilk kez Anayasa Mahkemesi'ne böyle binlerce başvuru yapıldı ve Anayasa Mahkemesi bu dosyayı inceleyinceye inceleyinceye kadar daha kampanyamız devam edecek" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından emekliler toplu bir şekilde dilekçelerini vermek için Sıhhiye Adliyesi'ne gitti.

Kaynak: ANKA