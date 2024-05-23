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Melikgazi Belediyesi, Ar-Ge Müdürlüğü Ekipleriyle 5 Milyon Liralık Tasarruf Sağladı

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Melikgazi Belediyesi, Ar-Ge Müdürlüğü ekiplerince geliştirilen çeşitli yazılımlarla 5 milyon liralık tasarruf sağladı. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, tasarruf anlayışlarının ilçeye hizmet ederken kaynakları en verimli şekilde kullanmak olduğunu belirtti.

Melikgazi Belediyesi, Ar-Ge Müdürlüğü ekiplerince geliştirilen çeşitli yazılımlarla 5 milyon liralık tasarruf sağladı.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, ilçeye hizmet ederken kaynakları en verimli şekilde kullanmaya özen gösterdiklerini, tasarruf ederken vatandaşlara da kolaylık sağlayacak fikirleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Enerji kaynaklarını verimli kullanmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için de tasarruf yaptıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yenilikçi tasarruf anlayışımız doğrultusunda belediyemiz gider ve harcamalarımızda da kaynaklarımızı etkili, verimli ve ekonomik kullanıyoruz. Bu kapsamda Ar-Ge Müdürlüğü ekiplerimizin kendi kaynaklarımızla geliştirdiği Kentsel Dönüşüm, Kariyer Melikgazi İş Başvurusu Yazılımı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımı ve Entegrasyonu, 4 kurumsal web sayfası ve 16 web sitesi ve portalı yazılımları ile 5 milyon lira tutarında tasarruf sağladık. Emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Geleceğe yatırım sağlayacak yeni projelerimizle Melikgazi'mize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

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