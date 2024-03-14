Meksikalı Zuleima İzamar, Aksaray'da İslam'ı seçti

Aksaray'da evlenen Meksikalı Zuleima İzamar, İslam'ı seçti.

Meksika'dan Türkiye'ye turist olarak gelen ve Aksaray'da tanıştığı gençle evlenen 26 yaşındaki İzamar için "ihtida töreni" düzenlendi.

İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra kadına İslam diniyle ilgili bilgi verildi.

Şahitler huzurunda kelimeişehadet getiren İzamar'a, "ihtida belgesi" verildi, Kur'an-ı Kerim meali hediye edildi.