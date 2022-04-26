Meksika'da son 4 günde 6 bin düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Meksika'da son 4 günde 6 bin düzensiz göçmen yakalandı

AA - Sinan Doğan - Güncel
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Meksika'da son 4 günde 6 bin düzensiz göçmen yakalandı

Meksika, son 4 günde ABD sınırına ulaşmak amacıyla ülkeye yasa dışı yollardan giren 6 bin düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Meksika, son 4 günde ABD sınırına ulaşmak amacıyla ülkeye yasa dışı yollardan giren 6 bin düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Ulusal Göç Enstitüsünden (INM) yapılan açıklamada, yakalanan göçmenlerin çoğunluğunun Honduras, Küba, Guatemala, Nikaragua, El Salvador, Kolombiya, Venezuela, Peru, Ekvador ve Haiti uyruklu olduğu belirtildi.

Son 4 günde gözaltına alınan 6 bin göçmenden 200'ünün refakatsiz çocuklar olduğu aktarılan açıklamada, bu insanların yiyecek ve içecekten yoksun olarak kötü şartlarda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, son zamanlarda düzensiz göçmen sayısının yeniden arttığına işaret edilerek, insan tacirlerinin göçmenleri ABD'ye götürme vaadiyle kandırdığı vurgulandı.

Uzun yıllardır Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

AA / Sinan Doğan - Güncel

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