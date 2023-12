Mehmet Rüştü Tiryaki: "Halklarımıza Çağrı Yapıyorum. AKP Taşıdığı Memurlarla, Askerler ve Korucu Aileleriyle Belediye Başkanını Belirlemek İstiyor"

Dem Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, AKP'nin Doğu ve Güneydoğu'da küçük oy farklarıyla kaybettiği yerlerde yeni bir seçim hilesiyle sonuçları manipüle edecek işlere imza attığını belirterek "Halklarımıza çağrı yapıyorum, AKP hile hurdayla irademizi gasp etmeye çalışıyor. Lütfen buna izin vermeyin. AKP, sizin oylarınızla değil taşıdığı memurlarla, askerlerle ve korucu aileleriyle belediye başkanını belirlemek istiyor. Buna izin vermeyin. Halkın gücünü AKP'ye de bütün halk düşmanlarına da gösterin" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Demokratik Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, bugün parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Tiryaki, şunları söyledi:

"1514 FARKLA BELEDİYEYİ KAZANDIĞIMIZ IĞDIR'A DIŞARIDAN BİNLERCE SEÇMEN TAŞINMIŞ"

"Yerel seçimlerde küçük yerlerde, ilçelerde, beldelerde küçük oy farklarıyla belediye başkanlığını kimin kazandığı belirlenebiliyor. Bunu bilen siyasi iktidar yeni bir seçim mühendisliğiyle, yeni bir seçim hilesiyle sonuçları manipüle edecek işlere imza atıyor. Ben size bölgede birkaç tane il ve ilçede neler yaptığını özetle aktarmaya çalışacağım. Iğdır'da 2019 yerel seçimlerinde merkez belediyesini HDP 1514 oy farkla kazanmıştı. AKP burada seçim sonucunu etkilemek için ne yapmış AKP bakalım. Pir Sultan Abdal Mahallesi 831. Sokak No: 5. Bu yeni bir adres. Bu adrese tam 1450 seçmen kaydedilmiş. Bunların yalnızca 5 tanesi 14 Mayıs seçimlerinde Iğdır merkezinde oy kullanmış. 1445 seçmen Iğdır merkez ilçe dışından getirilmiş. Yine Konaklı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No: 220. Altı ay önceki seçimde böyle bir adres yok. Bu adrese toplam 743 erkek seçmen kaydedilmiş. Tek bir tane adresten bahsediyoruz. Adres sorgulama sisteminde burası İl Emniyet Müdürlüğü olarak geçiyor. Bir iş yeri. Bu işyerine 743 erkek seçmen kaydedilmiş. Adres olarak belirtilemeyecek bir yerden bahsediyoruz. 2023 seçimlerinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 1186 seçmen, 2024 yerel seçimlerinde oy kullanabilmeleri için Iğdır merkeze kaydedilmiş. Bu da yeni bir şey. Adeta bir seyyar seçmenden bahsediyoruz. Güvenlik görevlilerini, jandarmayı ve polisi bir seyyar seçmen gibi bir dönem yurt dışına, bir dönem istedikleri şehirlere, köylere, ilçelere, kasabalara taşıyan bir siyasi iktidar var.

"SİİRT'TE BİR ADRESTE SEÇMEN SAYISI YÜZDE 20 BİN 890 ARTMIŞ"

Siirt merkezden birkaç örnek vereyim. 2019'daki yerel seçimlerde Siirt Belediyesi'ni HDP 1161 oy ile kazanmış. Siirt merkezde en az 6 tane şüpheli seçmen tespit edilmiş. Hayali seçmenden bahsetmiyorum, bunların her birisi seçmen. Fakat şüpheli biçimde adresleri Siirt merkeze nakledilmiş binlerce kişiden bahsediyoruz. Birkaç tane örnek vereceğim. Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi No: 40. Bu adrese Mayıs 2023 seçimlerinde 10 tane seçmen kaydedilmiş. Şimdi ne kadar artmış? Yüzde 20 bin 890 artmış. 2099 kişi kaydedilmiş. Bunlardan yalnızca 10 tanesi Siirt merkez seçmeni, diğerlerinin tamamı dışarıdan getirilmiş kişiler. Yine bir başka adres. Doğan Mahallesi Abdurrahman Kavak Caddesi No: 75. Adres sorgulama sisteminde burası da Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü. Bir iş yerinde seçmen sayısı mayıs ayında 7 iken, burada da yüzde 28 bin 314 artış olmuş. Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde 7 olan seçmen sayısı 1989'a yükselmiş.

"AKP KAZANAMAYACAĞI CİZRE VE SİLOPİ'DEN ŞIRNAK'A 4368 KİŞİ TAŞIMIŞ"

Şırnak merkez. 2019 yerel seçimlerinde AKP belediyeyi 8500 oyla kazanmış. Bu kazanmanın yanına bir parantez açmak gerekiyor. Anımsayanlar olacaktır; ahırlara bile seçmen kaydedilmişti. Biz bunların hepsini belgeledik. O dönem ilçe seçim kurullarına başvuru yaptık, il seçim kurullarına ve YSK'ya kadar itiraz ettik ama sonuç alamadık. AKP taşıdığı seçmenlerle Şırnak Belediyesi'ni kazanmıştı. 2023 Mayıs seçimlerinde Şırnak merkezi kazanamayacağını anlayan AKP, bu mühendisliği bir başka biçimde sürdürüyor. Birkaç adres vereyim daha iyi anlaşılsın. Yeşilyurt Mahallesi Şehit Tümgeneral Erdoğan Aydın Caddesi. Adres sorgulama sisteminde burası askeri alan. Seçmen taşınan en yoğun alan. Bu yerleşkeye kayıtlı seçmen 752 ve yüzde 1600 artışla şu anda 5 bin seçmene ulaşmıştır. Bu seçmenlerin 4368'i yeni kayıtlı seçmen. Hiçbirisi Şırnaklı değil. 4368'li yeni seçmen garip bir şekilde AKP'nin seçimi hiçbir şekilde kazanamayacağını bildiği Silopi ve Cizre'den Şırnak merkeze getirilmiş.

"POLİSEVİ, ASKERİYE, EMNİYET, ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DEYİP KURTULAMAYACAKLAR"

Hakkari Çukurca. AKP Çukurca'yı olağan koşullarda kazanamayacağı için inanılmaz seçmen taşımış. 5057 seçmenli Yeşilçeşme'nin yalnızca yüzde 15'i Hakkarililerden oluşuyor. Bu mahallede seçmenin yalnızca 801'i Hakkarili. Üstelik bu adreslerden bir tanesinde (No: 6/2) 14 Mayıs seçimlerinde tek seçmen var. Adı soyadı bizde. Burada ne kadar seçmen artışı olmuş inanılmaz. 923 tane yeni seçmen kaydedilmiş. Yine bir başka adresteki seçmen sayısı 67'den 1224'e çıkmış, yüzde 1726 artış olmuş. Bir başka adreste 501 seçmen 1455'e ulaşmış. Yüzde 190'lık bir artış olmuş. Bu açıkladığımız veriler için AKP adına biri konuşacaktır. Burası emniyet müdürlüğü, askeri bölge diyecekler ama şunu bilsinler; her adresi bütün ayrıntılarıyla biliyoruz ve bunlara itirazımız yapacağız. Polisevi, askeriye, emniyet, özel harekat şube müdürlüğü deyip kurtulamayacaklar.

"HASANKEYF MERKEZDE BULUNAN SEÇMEN SAYISI 110 İKEN GELEN SEÇMEN SAYISI 355"

Bir başka yer Batman Hasankeyf. 2019 seçimlerinde AKP belediyeyi 496 farkla kazanmıştı. Gerçekten Hasankeyf gibi bir yer için çok büyük bir oy farkı. Ancak AKP Hasankeyf'te de bir seçim mühendisliği çalışması yürütmüş. Sadece iki adreste neler yapılmış, onu paylaşacağım. Bir tanesi Raman Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi No: 73. Adres sorgulama sisteminde jandarma komutanlığı olarak gözüküyor. Mayıs seçimlerinde hiç seçmen yok. Şimdi 154 seçmen var. Eyyübi Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 133 ve No: 33. Adres sorgulama sisteminde ilçe emniyet müdürlüğü olarak gözüküyor. Bu adreste mayıs seçimlerinde hiç seçmen kaydı yok. Şu anda 150 seçmen kayıtlı. Yine Hasankeyf merkezde bulunan seçmen sayısı 110 iken, ilçe merkeze gelen seçmen sayısı bunun neredeyse 4 katı kadar ve 355. Bir başka ilçe Gercüş. 2019 yerel seçimlerinde AKP belediyeyi 43 oy farkıyla kazanmıştı. Gercüş'te hukuka aykırı bir biçimde 5 km'den çok daha uzak bir köyü ilçe merkezine bağlayarak Gercüş ilçe seçimini kazanmış. AKP şimdi kazanamayacağını bildiği için aynı mühendisliği Gercüş'te de uyguluyor. Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Koyuncu Bulvarı No: 2/15. Adres sorgulama sisteminde askeri alan olarak gözüken bu adreste 6 ay önceki seçimde seçmen yok. Ekim 2023 itibariyle bu adreste bulunan 149 kişinin yalnızca bir tanesi 14 Mayıs seçimlerinde Gercüş'te oy kullanmış.

"AKP'Yİ DEMOKRATİK BİR SEÇİM YARIŞINA DAVET EDİYORUZ"

AKP'nin hileleri bunlar. 31 Mart seçimlerinde yapmak istediği hilelerden birkaç tane örnek verdim. Biz AKP'yi demokratik bir seçim yarışına davet ediyoruz, mert bir seçim yarışına davet ediyoruz. Hilelerle bu seçimi kazanabilirler mi evet bazı yerlerde seçimi kazanabilirler. Sonuçta bütün dünya Türkiye'yi tam demokrasi olmayan hibrit veya otoriter bir rejim olarak görmeye devam eder. Türkiye demokrasi endeksi sıralamasında, her endekste son sıralarda yer almaya devam eder. Düzenli seçimlerde hile yapılan bir ülke olarak Türkiye'yi adlandırırlar. Asıl çağrımızı AKP'ye yapmayacağım. Çünkü AKP bildiği şeyi yapıyor; hilelerle seçim sonuçlarını manipüle etmeye çalışıyor. Ben halklarımıza bir çağrı yapmak isterim. AKP hile hurdayla irademizi gasp etmeye çalışıyor. Lütfen buna izin vermeyin. AKP sizin oylarınızla değil taşıdığı memurlarla, askerlerle ve korucu aileleriyle belediye başkanını belirlemek istiyor. Buna izin vermeyin. Halkın gücünü AKP'ye de bütün halk düşmanlarına da gösterin."

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tirkayi, şöyle dedi:

"Aslında bunların her birinin nerede doğduğu, nereli olduğunu biliyoruz. Hakkari'ye getirilenlerin hiçbirisi Hakkarili değil. Diyarbakır'a getirilenlerin hiçbirisi Diyarbakırlı değil. Şırnak'a getirilenlerin hiçbirisi Şırnaklı değil. İlçelerden zorla getirilenler de var. Özellikle korucu aileleri. Bakın köyde görevli korucular ve aileleri zorla ilçe merkezlerine getirilmiş. Seçimi manipüle etmeye çalışıyorlar. Bu taşınan seçmenlerin büyük bir kısmı kolluk görevlisi, jandarma ve polisten oluşuyor."