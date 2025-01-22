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Mehmet Çetinkaya, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Mehmet Çetinkaya, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Bizim Radyo Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve oylama yaptı. 'Özgür Suriye', 'Haber', 'Doğal Yaşam ve Çevre', 'Günlük Hayat' ve 'Spor' kategorilerindeki karelere oy veren Çetinkaya, fotoğrafların kalitesine vurgu yaptı.

Bizim Radyo Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı ve Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Mehmet Çetinkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çetinkaya, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük", "Haber" kategorisinde Jacek Boczarski'nin "Saldırı sonrası" fotoğrafını seçen Çetinkaya, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" ve "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" karelerine oy verdi.

Çetinkaya, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ve çok zorlanarak seçim yaptığını ifade etti.

Güvenilir haber deyince akla Anadolu Ajansının geldiğini belirten Çetinkaya, ajans yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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