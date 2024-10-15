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Mehmet Aslan, Şanlıurfa'da Bisiklet Sporunu Yaygınlaştırdı

Mehmet Aslan, Şanlıurfa'da Bisiklet Sporunu Yaygınlaştırdı
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8 yıl önce bisiklet kullanmaya başlayan Mehmet Aslan, kurduğu dernek ve bisiklet kulübü ile yüzlerce kişiyi Şanlıurfa'da pedal çevirmeye teşvik etti. İnsanların sağlığına ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarına katkıda bulunmak amacıyla bisiklet sporunu yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Şanlıurfa'da 8 yıl önce arkadaşıyla hobi amaçlı bisiklet kullanmaya başlayan Mehmet Aslan, önce dernek sonra bisiklet kulübü kurarak yüzlerce kişinin pedal çevirmesini sağladı.

Mehmet Aslan (58) yaklaşık 8 yıl önce görev yaptığı Akçakale Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan bir arkadaşıyla bisiklet alarak Şanlıurfa'da gezmeye başladı.

Bisiklet sporunun yaygın olmadığı kentte sosyal medya üzerinden Urfa Bisiklet Topluluğu sayfasını kuran Aslan, insanları haftada 2 gün düzenledikleri bisiklet kullanma etkinliğine davet etti.

İki kişiyle başladıkları bisiklet etkinliğini görenler ve sosyal medyanın da katkısıyla katılım sayısı yüzlerce kişiye çıktı.

Kurumdan emekli olduktan sonra insanları kurduğu dernek çatısı altında toplayan Aslan, Şanlıurfa ve Türkiye'nin farklı kentlerinde düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı.

"Şanlıurfa'da bisiklet kültürüne ve sporuna hizmet etmeye devam ediyoruz"

Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Mehmet Aslan AA muhabirine, dernek olarak bir süre faaliyetlerde bulunduktan sonra bisiklet kulübü kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Kentte bisiklet sporu antrenörü olmadığı için kendisinin kurslara katılarak antrenör belgesi alıp Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü'nü kurduğunu dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

"Spor kulübü olduktan sonra da çeşitli illerden gelen teklifleri değerlendirip, etkinliklere katıldık. Gençlerimiz, yaşlılarımız 10 yaşından 90 yaşına kadar herkes bu sporu yapabilir. Biz de bu farkındalığı yarattık. Bu şekilde Şanlıurfa'da bisiklet kültürüne, sporuna hizmet etmeye devam ediyoruz. Kulüp olarak 18 yaş altı sporcularımızı yetiştirip 18 yaş altı kulüplerimize yönlendiriyoruz. 18 yaş üstü sporcularımızı da bölgesel yarışmalara gönderiyoruz. Bir sporcumuzun Türkiye 3'lüğü ve Türkiye 4'cülüğü var. Yani hem spor, hem sağlık hepsi bir arada. Kentimiz genç bir nüfusa sahip. Bunları madde bağımlılığından, kötü alışkanlıklardan arındırmak için bisiklet sporuna çekmeye çalışıyoruz. Bizim bir sloganımız var, 'Madde bağımlısı olma, bisiklet bağımlısı ol' diye bir sloganla yola çıktık. Kulüpte 35'e yakın lisanslı sporcumuz var ama biz lisans aramıyoruz. Pazar günleri ve salı günleri yaptığımız halk turlarında lisansı olmayan insanlar da gelip bize katılabiliyor. Öğrenciler, öğretmenler, doktorlar, her meslekten kişiler bisiklet turlarımıza katılabiliyor. Şu ana kadar 2 bine yakın aktif olarak bisiklet kullanan insanımız var. Bisiklet keyifli bir şey ve insanlar bunu kabul etti."

"Ben 58 yaşındayım ve her yere bisikletle gidiyorum"

Bisiklet sporunun ucuz olduğunu ve 3-5 bin liraya bir bisiklet alarak herkesin kendilerine katılabileceğini aktaran Aslan, tek şartlarının can güvenliği için kask ve eldiven takmaları olduğunu ifade etti.

Amaçlarının insanları bisikletle buluşturmak olduğunu belirten, Aslan, şöyle devam etti:

"Kentin nüfusu çok kalabalık, yoğun bir trafiği var. Özellikle trafiğe de çare bulmak için ulaşım ağında kullanılmasını istiyoruz. Bunu belediyemizle de görüşüyoruz. Şehrimizde bisikletle ulaşımı gerçekleştirirsek gerçekten. trafiğin sorunlarını da çözmüş oluruz. Bisiklet hem ulaşımdır, hem spordur, hem sağlıktır. O yüzden sağlığını düşünen, ulaşımını düşünen herkesin bisikletle buluşmasını istiyoruz. İlaç kullanan bazı kişiler bisiklet sporu yapmaya başladıktan sonra ilaçları bıraktı. Biz uzun yollara da gidiyoruz. Şanlıurfa'da Van'a pedal çevirdim. Kıbrıs'ta, Ukrayna'da, Batum'da ve Balkan ülkelerinde oradaki yerel ekiplerle bisiklet kullandım. Çok keyifli, herkesi bekliyoruz. Ben 58 yaşındayım ve her yere bisikletle gidiyorum, çok mutlu oluyorum yani beni tedavi ediyor açıkçası. Her yaşta insan bunu kullanabilir. Kulüp olarak farkındalık yaratacak tüm etkinliklere katılıyoruz."

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel

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