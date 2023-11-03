MECİDİYEKÖY METROBÜS DURAĞINDAKİ ŞÜPHELİ PAKET FÜNYE İLE PATLATILDI - 2

ŞİŞLİ Mecidiyeköy metrobüs durağındaki, şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı.

ŞİŞLİ Mecidiyeköy metrobüs durağındaki, şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Şüpheli olduğu değerlendirilen çöp poşetinin içinden hırdavat malzemeleri çıktı. Çöp poşetinin kontrollü olarak patlatıldığı anlar, kameraya yansıdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.