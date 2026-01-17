Destekleme ve yetiştirme kurslarında yeni dönem başlıyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında 'kültür ve sanat', 'spor', 'yabancı dil', 'yaşam becerileri' ile 'bilim ve teknoloji' alanlarında modüler kurs programları hazırlandı. Yeni programlar, eğitim öğretim yılının 2'nci döneminde pilot illerde başlatılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda destekleme ve yetiştirme kurslarında yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Öğrencilerin yalnızca akademik değil; sosyal, sportif, kültürel, sanatsal ve ahlaki açıdan da çok yönlü gelişimini destekleyen bütüncül bir yaklaşımla 'kültür ve sanat', 'spor', 'yabancı dil', 'yaşam becerileri' ile 'bilim ve teknoloji' alanlarında modüler kurs programları hazırlandı. Programlar, öğrencilerin bireysel farklılıklarına, okul ve çevre koşullarına uyarlanabilir nitelikte olacak. Hazırlanan kurs programı ile öğrencilerin, akademik başarılarının yanı sıra yaşam becerileri güçlü, sosyal-duygusal yönden gelişmiş ve geleceğin ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

5 FARKLI TEMADA KURS

'Yaşam becerileri' temasında temel yemek yapma becerileri, kişisel bakım ve hijyen, temel finansal beceriler, güvenlik ve acil durum hazırlığı, hukuk ve tüketici okuryazarlığı gibi kurslarla öğrencilerin bağımsız ve bilinçli bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor. Programda 'kültür ve sanat' teması altında öğrencilerin estetik duyarlılıklarını ve ifade becerilerini geliştirecek zengin bir kurs yelpazesi yer alıyor. Resim, dijital sanatlar, enstrüman eğitimi, tiyatro ve oyunculuk, diksiyon ve beden dili, hat sanatı, ebru sanatı, seramik ve çömlekçilik, yaratıcı yazarlık ile şiir ve hikaye yazımı kurslarıyla kültürel ve sanatsal gelişim desteklenecek.

YABANCI DİLDE İLETİŞİM TEMELLİ YAKLAŞIM

'Yabancı dil etkinlikleri' kapsamında iletişim temelli bir yaklaşım benimsendi. 'Duy, söyle ve anlat' başlıkları altında yürütülecek etkinliklerle öğrencilerin yabancı dili aktif ve öz güvenli şekilde kullanmaları amaçlanıyor. Öğrencilerin fiziksel gelişimini desteklemek amacıyla 'spor etkinlikleri' teması altında temel ve birleştirilmiş hareket becerileri, mobilite ve esneklik uygulamaları, atletizm, yüzme, bisiklet, basketbol, voleybol ve geleneksel okçuluk gibi farklı branşlarda kurslar sunulacak. 'Bilim ve teknoloji' alanında ise öğrencilerin bilimsel düşünme, üretme ve dijital yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kurslar öne çıkıyor. Bilimsel süreçler ve deneysel uygulamalar, algoritma geliştirme ve kodlama, temel elektronik ve robotik kodlama, dijital tasarım ve içerik geliştirme, veri analizi ve yapay zeka, mobil uygulama geliştirme, oyun geliştirme ile siber güvenlik ve dijital vatandaşlık kurslarıyla öğrenciler geleceğin teknolojilerine hazırlanacak.

PİLOT UYGULAMA 6 İLDE BAŞLAYACAK

Hazırlanan modüler kurs programları, 2025-2026 eğitim öğretim yılının 2'nci döneminden itibaren Adana, Ankara, Erzurum, Konya, Muş ve Trabzon'da pilot uygulama olarak başlatılacak. Uygulama kapsamında 5, 6, 7, 8, hazırlık, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf düzeylerinde öğrenim gören öğrenciler kurslara başvurabilecek. Süreçte ilk aşamada öğrenci başvuruları https://meb.ai/UzwfkvF adresi üzerinden 4 Şubat 2026 tarihine kadar alınacak. Öğrenci tercihleri, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından değerlendirilerek il ve ilçe genelinde açılacak kurs alanları belirlenecek. Belirlenen kurs merkezleri ve açılacak kurs alanları okullarla iletişime geçilerek e-Kurs modülüne işlenecek, ardından modüler kurs programlarına öğretmen başvuruları alınacak ve kurs merkezleri tarafından kurs grupları oluşturularak kurslar başlatılacak.

KURSLAR 10 HAFTADA TAMAMLANACAK

Hafta sonu 2 saat olarak uygulanacak kursların toplam süresi 10 hafta olacak. Kursları başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verilecek. Bir öğrenci tüm alanlardan en fazla 10 kursa başvurabilecek ancak yalnızca 1 kursa kayıt yaptırabilecek. Kurs programlarına katılım için velinin yazılı izni gerekecek. Öğrencilerin kursu başarıyla tamamlamış sayılabilmesi için kursun türüne bağlı olarak ürün ortaya koymaları, performans sergilemeleri veya benzeri bir kurs çıktısı hazırlamaları gerekecek. Kurs merkezlerinde açılması uygun bulunan her bir kursta görev almak isteyen öğretmenlerin başvuruları öğretmenlik atama alanına uygun olmak şartıyla e-Kurs modülü üzerinden alınacak. Açılacak kurs merkezlerine yerleşen öğrenciler ile görevlendirilen öğretmenler 23-26 Mart 2026 tarihleri arasında ilan edilecek ve kurslar, 28-29 Mart 2026 tarihlerinde başlayacak.