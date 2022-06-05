DİYARBAKIR - Mavi Marmara şehidi Bengi'nin hayatını anlatan belgeselin galası yapıldı - Haberler

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DİYARBAKIR - Mavi Marmara şehidi Bengi'nin hayatını anlatan belgeselin galası yapıldı

AA - Bestami Bodruk - Güncel
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Diyarbakır'da, Gazze'ye yardım için yola çıkan Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olan Ali Haydar Bengi'nin hayatını anlatan belgeselin galası gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da, Gazze'ye yardım için yola çıkan Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olan Ali Haydar Bengi'nin hayatını anlatan belgeselin galası gerçekleştirildi.

Aydınlık Yarınlar için Hak ve Özgürlükler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği (AYDER) Başkanı Fikret Özçelik, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan galada, Mavi Marmara gemisinin 2010 yılında abluka altındaki Gazze halkına yardım götürmek ve onların yanında olabilmek amacıyla yola çıktığını anımsattı.

Mavi Marmara gemisinin insani anlamda çok büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'deki ablukayı kaldırmak için yola çıkılan bir hareketti. Maalesef İsrail her zaman olduğu gibi insani yardım amacıyla yola çıkan gemiye saldırdı ve 10 Müslüman şehit oldu. Onlardan birisi de başkanımız Ali Haydar Bengi hocaydı. Her yıl Ali Haydar hocamızı ve Mavi Marmara şehitlerini anmak için birtakım etkinlikler düzenliyoruz. Bu sene Ali Haydar hocayla ilgili bir belgesel hazırlandı."

Davet ve Kardeşlik Vakfı Başkanı Dr. Maruf Çelik de Ali Haydar Bengi ve diğer şehitlerin anısını yaşatmak ve onları anlatmak için belgesel filmi hazırladıklarını ve ilk gösterimi için bir araya geldiklerini söyledi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte katılımcılar, "Ölümü Öldüren Şehit Ali Haydar Bengi" belgeselini izledi.

AA / Bestami Bodruk - Güncel

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