MATSO ve KOSGEB'ten Girişimcilere Destek Toplantısı

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB işbirliğiyle gerçekleştirilen destek programları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. MATSO Başkanı, KOSGEB'in işletmelere sunduğu desteklerin önemine vurgu yaptı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Antalya İl Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen destek programları kapsamında toplantı düzenlendi.

MATSO ile KOSGEB tarafından 3. çağrı dönemine çıkılan "Girişimci Destek Programı" ve "Kapasite Geliştirme Destek Programı" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, KOSGEB'in işletmelere yönelik desteklerinin büyük önem taşıdığını belirterek, bu programların işletmelere önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Güngör, "KOSGEB'in bu tür programlarının işletmelerimizi daha güçlü bir konuma taşıyacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış da destek programlarının kapsamı ve başvuru şartları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Sunumun ardından, katılımcıların soruları da yanıtlandı.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
