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Mart ayında yağan kar çocukları sevindirdi

İhlas Haber Ajansı - Ali Göç - Güncel
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Mart ayında yağan kar çocukları sevindirdi Kayseri'de çocuklar yağan kar ile doyasıya eğlendi Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışıyla beraber çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

KAYSERİ (İHA) - Mart ayında yağan kar çocukları sevindirdi

Kayseri'de çocuklar yağan kar ile doyasıya eğlendi

KAYSERİ - Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışıyla beraber çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Kayseri'de akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yağan kar ile beraber çocuklar da parklarda eğlenceli vakit geçirdi. Karlı kaydıraklardan kayan, salıncaklarda sallanan çocuklar karın tadını doyasıya çıkardı.

Karın yağmasıyla mutlu olduklarını belirten çocuklar, eğlendiklerini söyledi.

Mart ayında yağan kar çocukları sevindirdi

Mart ayında yağan kar çocukları sevindirdi

Mart ayında yağan kar çocukları sevindirdi

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Güncel

Kayseri, Yağan, Mart, kar, Güncel, Haberler

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