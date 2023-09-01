Marmaris'te eğlence mekanında meşale şovu yapan işletme çalışanı serbest bırakıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir eğlence mekanının yan kısmındaki ağaca çıkarak yaktığı meşale ile müşterilere şov yapan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan işletme çalışanı, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Ağaçta meşaleli şov karakolda son buldu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir eğlence mekanının yan kısmındaki ağaca çıkarak yaktığı meşale ile müşterilere şov yapan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan işletme çalışanı, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, 30 Ağustos Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında İçmeler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan sosyal medya araştırmasında bir eğlence mekanı çalışanının işletmenin yan tarafında bulunan ağaç üzerine çıkarak meşale yaktığı ve yanar vaziyetteki meşaleyi ağacın dalları arasında sallayarak müşterilere şov yaptığı görüntülerin paylaşıldığını tespit etti. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, işletmeye giderek yaptıkları incelemede meşale yakan şahsın A.Y. olduğunu belirledi. İşletme çalışanı A.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen genç, çıkartıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı. A.Y. hakkında tutanak tutularak idari para cezası uygulandığı öğrenildi.