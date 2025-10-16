Haberler

Marmaris Belediye Başkanı Ünlü ve 6 Kişi Hakkındaki Davanın İkinci Duruşması Gerçekleşti

Muğla'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile 6 kişinin davasının ikinci duruşması yapıldı. Duruşmada olay anına ilişkin görüntü kayıtları incelenecek.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto sırasında yaşanan olaylarla ilgili Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile 6 kişi hakkında açılan davanın ikinci duruşması yapıldı.

Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar Burak Taşlıcalı ve Ali Deniz Ceylan, taraf avukatları ve şikayetçi eski Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat'ın koruması Erol Tuluk hazır bulundu.

Ünlü'nün yanı sıra CHP Muğla İl Başkan Yardımcısı Mehmet Barut ve CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan'ın da aralarında bulunduğu diğer sanıklar ile Canbolat ve diğer şikayetçi polis memurları duruşmaya katılmadı.

Mahkemede söz verilen koruma polisi Tuluk, olay öncesi Emniyet Müdürü Canbolat ile emniyet binasında olduklarını, yürüyüşte olay çıkınca adliye önüne geldiklerini söyledi.

Canbolat ile bekledikleri sırada yürüyüşe katılanların çevik kuvvet barikatını aşmaya çalıştıklarını, uyarılara rağmen devam ettiklerini anlatan Tuluk, şunları kaydetti:

"Arbede sırasında İl Emniyet Müdürümüz olayların içinde kaldı. Biz de korumak için müdahalede bulunduk. Grup içindeki şahıslar kolumdan çekiyorlardı. Hatta bir şahıs flama sopasıyla arkadan vuruyordu. Çekmeler ve itiş, kakış oldu. Kolumda çizik, morluk, ayağımda da ağrı oldu. O kargaşa halinde nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Biber gazı kullanmadık. Kanunsuz yürüyüş uyarısı yapılmasına rağmen devam edince çevik kuvvet biber gazı kullandı. Şikayetçiyim ve davaya katılmak istiyorum."

Sanık avukatları, gösteri ve yürüyüşün hukuka aykırı olmadığını, Yargıtay kararlarının da bu yönde olduğunu belirterek, müvekkillerinin beratini talep etti.

Hakim, olay anına ilişkin görüntü kayıtlarının incelenmesi için uzman bilirkişi temin edilemediğinden görüntülerin celse arasında izlenerek rapor tanzim edilmesine karar vererek, duruşmayı 11 Aralık'a erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan sanık avukatlarından Barış Aydın San, gazetecilere, bilirkişi temin edilemediği için raporun gelmediğini, bu sebeple görüntülerin bizzat hakim tarafından inceleneceğini ifade etti.

Olay

Kentte, 19 Mart'ta İBB'ye yönelik "terör ve örgütlü suçlar" kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer basın açıklaması yapmış, ardından Muğla Adliyesi'ne doğru yürümüştü.

Protesto sırasında sıkılan biber gazından etkilenerek polis kalkanına yumruk atan ve bağıran Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlisine direnme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatılmış, "kamu görevlisine direnme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
