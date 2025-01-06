Üye Girişi
Haberler
DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30'da CHP'yi ziyaret edecek

DEM Parti İmralı heyetinden CHP ziyareti! Yer ve saat belli oldu
Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı

Milyonların kilitlendiği yılın ilk Kabine toplantısı başladı
Trump, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren planlarını değiştiriyor

Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor! Trump'ın planları değişti
Silah bırakma çağrısı ne zaman yapılacak?

Silah bırakma çağrısı ne zaman yapılacak?

Marmaris Belediye Başkanı Ünlü: 'Belediye Batmış, Zor Durumdayız'

Marmaris Belediye Başkanı Ünlü: 'Belediye Batmış, Zor Durumdayız'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, belediyenin zor durumda olduğunu ve borçlarının 567 milyon lira olduğunu açıkladı. 2024 yılında göreve geldikten sonra yapılan çalışmalar ve mevcut kriz durumu hakkında bilgi verdi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris Belediyesi batmış, batırılmış. Belediye gerçekten zor durumda. En verimli şekilde bütçe ve personel yönetimiyle hizmet vermeye çalışıyoruz." dedi.

Başkan Ünlü, 2024 yılında göreve geldikten sonraki 9 aylık belediye çalışmaları hakkında Meclis Toplantı Salonu'nda gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Birimlerin 2024 yılı faaliyetlerini aktaran Ünlü, mahalle yolları, halk plajları, peyzaj düzenlemeleri yaptıklarına değinirken, Temiz İşleri Müdürlüğü'nün 56 bin ton evsel atık 9 bin 500 ömrünü tamamlanmış lastik topladığını bildirdi.

2018 yılından itibaren plansız kalan Armutalan, Camiavlu ve Sinam mahallelerinin imar planlarının askıya çıktığı ve bir ay boyunca askıda kalacağını belirten Ünlü, yaklaşık 7 yıldır plansız kalan mahallelerin plana kavuşacağını dile getirdi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ünlü, belediye personellerinin işten çıkarıldığı ile ilgili sorusu üzerine göreve geldiklerinde 900 personeli olan belediyeden istifa ve emeklilik gibi nedenlerle 100 kişinin ayrıldığını kendilerinin kimseyi işten çıkarmadığını vurguladı.

Belediyenin yeni işçi ve personel alımı yapmadığına dikkati çeken Ünlü, "Belediyenin personel alacak yasal durumu ve ekonomik gücü yok. İmkanı yok. Bir personel dahi alamayız. Marmaris Belediyesi batmış, batırılmış. Belediye gerçekten zor durumda. En verimli şekilde bütçe ve personel yönetimiyle hizmet vermeye çalışıyoruz. Marmaris'i daha iyi noktaya getirmek için çalışıyoruz. Belediyeyi düzlüğe çıkarana kadar çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.

Ünlü, belediyenin borç durumuyla ilgili de soruya yanıt verirken mevcut durum itibarıyla 567 milyon lira borçlarının bulunduğunu göreve geldiklerinden itibaren 9 aylık dönemde 125 milyon lira borç ödemesi yaptıklarını kaydetti.

Belediyenin bazı taşınmaz mallarının satışını yapmaya mecbur olduklarını aktaran Ünlü, Ocak ayında birkaç parça taşınmazın satışı için ihaleye çıkacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
img

İki dev Türk şirketi iflasın eşiğinde!
img

Bu kez de eşinin banyo yaptığı anları paylaştı
img

Cemal Enginyurt'un ardından o da katılmak istediği partiyi açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi

Toplantıya damga vuran soru! Babasını savunamadı
O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı: Türkiye'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil

Türkiye'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Türk SİHA'larını vurabilmek için bu füzeleri satın aldılar

Türk SİHA'larını vurabilmek için bu füzeleri satın aldılar
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi
Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor

Son Dakika Haberleri

Kızıl Goncalar neden yok? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? E okul çöktü mü? E okul neden açılmıyor, e-okul sorun mu var 6 Ocak Pazartesi? Fatih Terim maçı hangi kanalda? Fatih Terim'in takımı Al Shabab maçı nasıl izlenir? 7 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Survivor eleme adayları kim? 6 Ocak Cuma Survivor'da potada kimler var? 7 Ocak Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 6 Ocak Pazartesi? Survivor canlı izle! 6 Ocak Cuma TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki! İZSU İzmir su kesintisi! 6-7 Ocak Ödemiş, Menderes, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Oh Olsun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Oh Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi? Kings Dünya Kupası nedir, nerede düzenleniyor? Kings Dünya Kupası şampiyonu ne kazanıyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.