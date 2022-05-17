Marmaray, Başkentray ve İZBAN, 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak - Haberler

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Marmaray, Başkentray ve İZBAN, 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Marmaray, Başkentray ve İZBAN, 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin 19 Mayıs'ta ücretsiz olacağı belirtildi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin 19 Mayıs'ta ücretsiz olacağı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin 19 Mayıs'taki faaliyetlerine ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

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