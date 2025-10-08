Marine Le Pen, Erken Seçim İçin Gensoru Önergelerini Destekleyecek

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin Grup Başkanvekili Marine Le Pen, Ulusal Meclis feshedilip erken seçime gidilene kadar,kurulacak tüm hükümetlere karşı verilen gensoru önergelerini destekleyeceğini belirtti.

Le Pen, Cournon-d'Auvergne kentinde basına yaptığı açıklamada, bu hafta Sebastien Lecornu'nun başbakanlık görevinden istifa etmesiyle derinleşen hükümet krizi hakkında açıklamada bulundu.

Lecornu'nun "Meclisin feshedilme olasılığının uzak olduğunu" dile getirerek iyimser davrandığı ifade eden Le Pen, emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkaran reform askıya alınırsa memnun olacağını dile getirdi.

Le Pen, Ulusal Meclis feshedilip erken seçime gidilene kadar kurulacak tüm hükümetlere karşı gensoru önergelerini destekleyeceğini belirterek "Artık yeter, şaka yeterince uzadı." dedi.

Marine Le Pen, iktidarın zaman kazanmak için Fransızları top peşinde koşturduğu ve bunun kabul edilemez olduğu yorumunda bulunarak "(Meclisin) Feshedilmesini veya (Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un) istifa etmesini bekliyorum. Benim için bu da olur. Çok fazla talepkar değilim. Ancak ya biri ya diğeri Cumhurbaşkanının seçimi." şeklinde konuştu.

RN siyasetçileri, daha önce de Meclisin feshedilerek, erken genel seçimlere gidilmesini istediklerini belirtmişti.

Bütçe anlaşmazlıkları Fransa'da hükümet istikrarsızlığına yol açıyor

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan atamıştı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren, Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

François Bayrou hükümeti, 8 Eylül'de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü. Macron 9 Eylül'de Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu başbakan atamıştı.

Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu, hükümete gelen tepkiler üzerine bir gün sonra istifa etmişti.