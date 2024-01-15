Kamışlı'da peş peşe patlamalar: PKK/YPG kontrolündeki bölgeden siyah dumanlar yükseldi
Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye kenti Kamışlı'da, peş peşe patlama sesleri duyuldu. Yaklaşık 15 dakika arayla gerçekleşen patlamaların ardından terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgeden siyah dumanlar yükseldi.
Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye kenti Kamışlı'da, peş peşe patlama sesleri duyuldu. Yaklaşık 15 dakika arayla gerçekleşen patlamaların ardından terör örgütü PKK/ Ypg'nin kontrolündeki bölgeden siyah dumanlar yükseldi.
MARDİN(DHA)