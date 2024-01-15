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Kamışlı'da peş peşe patlamalar: PKK/YPG kontrolündeki bölgeden siyah dumanlar yükseldi

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Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye kenti Kamışlı'da, peş peşe patlama sesleri duyuldu. Yaklaşık 15 dakika arayla gerçekleşen patlamaların ardından terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgeden siyah dumanlar yükseldi.

Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye kenti Kamışlı'da, peş peşe patlama sesleri duyuldu. Yaklaşık 15 dakika arayla gerçekleşen patlamaların ardından terör örgütü PKK/ Ypg'nin kontrolündeki bölgeden siyah dumanlar yükseldi.

MARDİN(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Nusaybin Mardin YPG PKK Güvenlik Terör Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

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