Mardin haber! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mardin'de taziye ziyaretinde bulundu, mevlide katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mardin'in Derik ilçesindeki kazada hayatını kaybedenler için düzenlenen mevlit ve dua programına katıldı, taziye ziyaretinde bulundu.

Erbaş, 20 Ağustos'ta Derik ilçesi Üçyol mevkisinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden avukat Baran Açan'ın ailesini ziyaret etti.

Açan'ın babası Ramazan Açan'a ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Erbaş, kazanın milleti derinden üzdüğünü söyledi.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Açan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek oğlunun kaza yerinde yaralılara yardım etmek için bulunduğunu aktardı.

Daha sonra Erbaş, Derik'teki trafik kazasında hayatını kaybedenler için Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Camisi'nde düzenlenen programa katıldı.

Programda Diyanet İşleri Başkanlığı ve İl Müftülüğü ekiplerince Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkçe ve Kürtçe mevlit okundu, hayatını kaybedenler için dua edildi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek bir hafta önce beklenmedik bir kaza ile 20 kişiyi Hakk'a uğurladıklarını söyledi.

Allah'tan yardım dilemenin yolunun sabretmek olduğunu belirten Erbaş şöyle devam etti:

"Sabır olmasaydı, nasıl yaşardık dünyada, bu acılara nasıl tahammül ederdik. Aziz kardeşlerim ne yapalım? Olmasaydı bu tür kazalar, ölümler, ani ölümler, ama kaza bu. Ne yapacağız? Sabredeceğiz, ama tedbirlerimizi alacağız. Tedbirlerimizi almak, bizim işimiz. Rabb'imiz, 'Üzerine düşeni yaptıktan sonra Allah'a tevekkül et.' buyuruyor. Biz inşallah üzerimize düşeni yapmaya gayret edelim. Sadece yaşadığımız bu elim kazaya göre demiyorum. Her zaman, hayatımızın her anında üzerimize düşen vazifeyi yapmamız, tedbirli olmamız lazım."

Ahireti hatırlayarak yaşanılması tavsiyesinde bulunan Erbaş, ibadetlerin ihmal edilmemesi, Allah'ın ve emirlerinin akıllardan çıkarılmaması gerektiğini anlattı.

Erbaş, "Çocuklarımız henüz konuşmaya başlarken Rabb'imizi, Peygamberimizi onlara öğretelim. Bizi kurtaracak onlardır, başka şeyler değil. Bizi kurtaracak Kur'an'dır, Kur'an'a göre yaşamaktır. Peygamberlerin varisleri alimlerimizin, seydalarımızın, mürşitlerimizin çizmiş olduğu Kur'an yolunda yürümektir." ifadesini kullandı.

Bu toprakların evliya yurdu olduğunu dile getiren Erbaş, kazada hayatını kaybedenler ve Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da makam odasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için dua etti.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Vali ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Derik Kaymakamı Evren Çakır, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve kazada yaralananlar katıldı.

Derik ilçesi Üçyol mevkisinde 20 Ağustos'ta meydana gelen ölümlü kazaya müdahale edenlere freni patlayan tırın çarpması sonucu polis memuru Yahya Ergin şehit olmuş, 19 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan 2 tır şoförü tutuklanmıştı.