Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'ndaki Düzenleme Çalışmaları Tamamlandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağındaki düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı ve caddesinde kapsamlı bir düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

Ulaşım Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında yol zemininde iyileştirme yapıldı.

Kavşak ve çevresinde trafik akışını kolaylaştıracak düzenlemeler hayata geçirilirken, refüj ve yeşil alanlarda gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarıyla bölgeye estetik bir görünüm kazandırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaşım Daire Başkanı Bensu Alev Acabey, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Vali Akkoyun'un talimatlarıyla ekiplerin trafik analizleri ölçümleri ve hesaplamaları yaparak projelendirme çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Acabey, "Bu projenin hayata geçirilmesi sonucunda trafik akışı disipline oldu, keşmekeş görüntü yok oldu. Yayalar ve sürücüler açısından daha güvenli bir trafik disiplini sağlanmış oldu. Başta Sayın Valimize teşekkürlerimi sunuyorum. Kendilerinin öncülüğünde bu çalışmayı hayata geçirdik." dedi.