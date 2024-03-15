Üye Girişi
Haberler

Mardin'de Tarihi Camilerde Ramazan Ayının İlk Cuma Namazı Kılındı

Güncelleme:

Mardin'de bulunan tarihi camilerde, ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı. Merkez Artuklu ilçesindeki 700 yıllık Latifiye Camisi'ne gelen vatandaşlar, cuma namazı için saf tuttu. Hutbenin ardından vatandaşlar, ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı ve şehitler ile Gazze için dua etti.

Mardin'de tarihi camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.

Merkez Artuklu ilçesinde yaklaşık 700 yıllık tarihi Latifiye Camisi'ne gelen vatandaşlar, cuma namazı için saf tuttu.

Hutbenin ardından vatandaşlar ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı ve şehitler ile Gazze için dua etti.

Kaynak: AA / Güncel

Mardin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mustafa Gültak kimdir? AK Parti Mersin- Akdeniz Belediye Başkan adayı Mustafa Gültak kaç yaşında, nereli? Selahattin Taş kimdir? Memleket Partisi Manisa Turgutlu Belediye Başkan Adayı Selahattin Taş kaç yaşında, nereli? İshak Gündoğan kimdir? CHP Eskişehir Mahmudiye Belediye Başkan Adayı İshak Gündoğan kaç yaşında, nereli? Balkan Aktaş kimdir? CHP Eskişehir İnönü Belediye Başkan Adayı Balkan Aktaş kaç yaşında, nereli? Yasin Palalı kimdir? Memleket Partisi Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Yasin Palalı kaç yaşında, nereli? Erdal Şanlı kimdir? CHP Eskişehir Han Belediye Başkan Adayı Erdal Şanlı kaç yaşında, nereli? Gökhan Köse kimdir? AK Parti Hatay- Defne Belediye Başkan adayı Gökhan Köse kaç yaşında, nereli? Ali Özkara kimdir? Memleket Partisi Konya Yunak Belediye Başkan Adayı Ali Özkara kaç yaşında, nereli? İbrahim Naci Yapar kimdir? AK Parti Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı İbrahim Naci Yapar kaç yaşında, nereli? İsa Akkaya kimdir? CHP Eskişehir Günyüzü Belediye Başkan Adayı İsa Akkaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Koçer kimdir? Memleket Partisi Konya Selçuklu Belediye Başkan Adayı Mehmet Koçer kaç yaşında, nereli? Zehra Konakçı kimdir? CHP Eskişehir Çifteler Belediye Başkan Adayı Zehra Konakçı kaç yaşında, nereli? Mehmet Yalçın kimdir? AK Parti Hatay- Yayladağı Belediye Başkan adayı Mehmet Yalçın kaç yaşında, nereli? Seyit Ali Aslan kimdir? AK Parti Hatay- Samandağ Belediye Başkan adayı Seyit Ali Aslan kaç yaşında, nereli? Hamdi Ak kimdir? Memleket Partisi Konya Meram Belediye Başkan Adayı Hamdi Ak kaç yaşında, nereli?
title