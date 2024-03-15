Mardin'de Tarihi Camilerde Ramazan Ayının İlk Cuma Namazı Kılındı
Mardin'de bulunan tarihi camilerde, ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı. Merkez Artuklu ilçesindeki 700 yıllık Latifiye Camisi'ne gelen vatandaşlar, cuma namazı için saf tuttu. Hutbenin ardından vatandaşlar, ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı ve şehitler ile Gazze için dua etti.
Mardin'de tarihi camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.
Merkez Artuklu ilçesinde yaklaşık 700 yıllık tarihi Latifiye Camisi'ne gelen vatandaşlar, cuma namazı için saf tuttu.
Hutbenin ardından vatandaşlar ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı ve şehitler ile Gazze için dua etti.