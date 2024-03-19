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Mardin'de otomobilde uyuşturucu operasyonu

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Mardin'de yapılan operasyonda, bir otomobilin sis farına gizlenmiş 480 uyuşturucu hap ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de bir otomobilin sis farına gizlenmiş 480 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır'dan Mardin'e gelen bir otomobilde arama yapıldı.

Aramada, sis farlarına zulalanmış 480 uyuşturucu hap ve araçta bulunan kişi üzerinde 4,45 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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