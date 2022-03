Mardin'de down sendromlu çocuklar için etkinlik

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 21 Mart Down Sendromlular Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, 21 Mart Down Sendromlular Günü dolayısıyla Down Kafe'de düzenlenen etkinliğe, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, daire başkanları, down sendromlu çocuklar ile aileleri katıldı.

Etkinlikte, çocuklar tişört boyadı, pasta kesti ve müzik eşliğinde oynadı.

Beyhan Demirtaş, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.