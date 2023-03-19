Mardin'de dereye düşen 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dereye düşen 11 yaşındaki çocuğun bulunması için başlatılan arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dereye düşen 11 yaşındaki çocuğun bulunması için başlatılan arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.

Kızıltepe'de etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen kırsal Çatalca Mahallesi ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Saraççeşme Mahallesi'nden geçen Cırcıp Deresi'ne 16 Mart'ta düşen Fatma Sezer'in bulunması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Saraççeşme Mahallesi'ne bağlı Boncuklu mezrasında ikamet ettiği öğrenilen çocuğu bulmak için dereye düştüğü yerden Suriye sınırına kadar 9 kilometrelik alanda arama yapılıyor.

AFAD ekipleri su üstünde, JAK ve AKUT dalgıç ekipleri de su altında çalışıyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 16 Mart'ta etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Cırcıp Deresi'ne düşen 11 yaşındaki Fatma Sezer, bir süre sürüklendikten sonra gözden kaybolmuştu.