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Mardin'de çiftlikte ceset bulundu

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir çiftlikte bir kişinin silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir çiftlikte ceset bulundu.

Çağlar Mahallesi'nde çiftlikte bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Engin A'nın (41) silahla başından vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Engin A'nın cesedi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Nusaybin Mardin Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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