Mardin'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

İpek Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın evde hasara yol açtı.