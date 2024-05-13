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Mardin'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan İpek Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın evde hasara yol açtı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

İpek Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın evde hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Güncel

Kızıltepe İtfaiye Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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