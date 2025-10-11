Mardin'de 16 Kooperatife 30 Biçerdöver Teslim Edildi

Mardin'de, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 16 kooperatife 30 biçerdöver teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe ilçesindeki bir alışveriş merkezinin fuar alanında düzenlenen teslim töreninde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, burada yaptığı konuşmada, Mardin'in, "bereketli hilal" olarak adlandırılan toprağın sabırla, gayretle, tevekkülle ve alın teriyle birleştiği, nice uygarlığın tarih boyunca tarımla filizlenip kök salmasını sağlayan Mezopotamya Ovası'nın kalbinde yer aldığını belirtti.

Akkoyun, şunları ifade etti:

"Kadim mirasımızı modern teknolojilerle buluşturma adına üreticilerimize destek olmak amacıyla TKDK Mardin İl Koordinatörlüğü IPARD II ve IPARD III programları kapsamında çok önemli projeleri hayata geçirdik. Bugün de 16 kooperatifimize 30 biçerdöver teslim ediyoruz. Böylece toplamda 24 tarımsal kalkınma kooperatifimize 44 biçerdöver desteği sağlanmıştır. Bu desteklerin en büyük etkisi, bölgemizde kooperatifleşme kültürünün gelişmesi olmuştur. Mardin'de kooperatiflerimiz sadece kendi üyelerine değil çevre şehirlerdeki çiftçilere de biçerdöver kiralama hizmeti vererek ek gelir elde etmekte ve üretim sürecine katkı sağlamaktadır."

Törende, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı, TKDK Mardin İl Koordinatörü Erdal Çelik ve Küplüce Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Dilan Tekin de konuşma yaptı.