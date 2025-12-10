Mardin, Çinli Turistleri Çekmek İçin İpek Yolu Mirasını ve Bölgesel İstikrarı Öne Çıkarıyor

MARDİN, 10 Aralık (Xinhua) -- Mardin, binlerce yıllık çok kültürlü birikimi, otantik dokusu ve yeniden güçlenen bölgesel istikrar sayesinde Çin'den daha fazla turist ve kültür gezgini çekmeyi hedefliyor.

Xinhua'ya konuşan kentin turizm yetkilileri ve akademisyenler, özellikle Suriye'de çatışmaların sona ermesiyle güvenlik algısının güçlendiğini, bunun da Mardin'in İpek Yolu mirasıyla birleştiğinde Çin pazarı için önemli bir fırsat sunduğunu belirtiyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serhat Harman, kentin Mezopotamya'nın en eski yerleşimlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, İpek Yolu'na yakınlığının Mardin'i tarih boyunca dinler ve dillerin kesiştiği bir merkez haline getirdiğini vurguluyor.

Aynı zamanda Profesyonel Turist Rehberi olan Harman, "Birinci Caddede yürürken Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryaniceyi aynı anda duymak mümkün. Bu çeşitlilik, Çinli turistlerin aradığı kültürel deneyimin ta kendisi" diyor.

Kentin tamamının 1980'lerde kentsel sit alanı ilan edildiğini hatırlatan Harman, taş mimari, manastırlar, antik kentler ve çok katmanlı şehir dokusunun, Mardin'i Türkiye'nin en önemli kültür turizmi merkezlerinden biri konumuna getirdiğini vurguluyor. Harman, "Son 10-15 yılda özellikle kültür rotalarının vazgeçilmez bir durağı haline geldik. Fakat Çinli turistlerde henüz yeterli payı alamıyoruz" diye belirtiyor.

Mardin'in Suriye sınırına yakınlığı zaman zaman algıda soru işaretlerine yol açsa da yerel yetkililer kentin günümüzde Türkiye'nin en güvenli şehirleri arasında yer aldığını vurguluyor.

Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, "Yaklaşık 10 yıl önce sınırın ötesinde savaş olduğu bir gerçek. Ancak çatışmalar uzun süre önce sona erdi. Suriye'de artık istikrarlı bir yönetim var ve bölgede uzun süredir çatışmasızlık hakim" diyor.

Gök, tarih boyunca İpek Yolu'nun önemli bir bağlantı güzergahı noktasında yer alan Mardin'in UNESCO tarafından koruma altına alındığına ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2024'te ülkede suç oranının en düşük olduğu ilk 10 kent arasında yer aldığına dikkat çekiyor.

Gök, Mardin'in yalnızca güvenli değil, aynı zamanda dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olduğunu hatırlatarak, kentte yapılan arkeolojik çalışmalarda 12.000 yıl öncesine uzanan izlere rastlandığını söylüyor. Roma'dan Osmanlı'ya birçok uygarlığın bu coğrafyada belirgin izler bıraktığını vurgulayan Gök, "Kiliselerle camilerin yüzyıllardır yan yana bulunduğu bu şehirde kültürel harmoni hala canlı" diyor.

Hem Harman hem de Gök'e göre Mardin, Çinli turistlerin özellikle ilgi gösterdiği kültür, otantiklik, el sanatları ve kişisel deneyim arayışı açısından güçlü bir potansiyele sahip.

Gök, " Mardin, Uzakdoğu'da hala az bilinen bir turizm adresi. Otantik yapımız, rekabetçi fiyatlarımız ve dört mevsim ziyaret edilebilirliğimiz, Çinli turistler için büyük avantaj oluşturuyor" değerlendirmesinde bulunuyor.

Çinli turistlerin Türkiye ziyaretlerinde ağırlıklı olarak Marmara ve İç Anadolu bölgelerini tercih ettiğini kaydeden Harman, Mardin'in onları en derin kültürel deneyimle buluşturabilecek nadir yerlerden biri olduğunu belirtiyor. Harman, "İki ya da üç gecelik bir tur bile Mezopotamya'nın ruhunu hissettirmeye yeter" diyor.

Kentin Çin pazarına açılması amacıyla somut adımlar atılması da gündemde. Mardin Havalimanı'nda gümrük müdürlüğünün kurulmasıyla uluslararası uçuşların teknik olarak mümkün hale geldiğine işaret eden Harman, Çin'den charter uçuşların başlatılmasının turizmi hızla canlandırabileceğini kaydediyor.

Rehberlik kapasitesinin talebin artmasıyla birlikte oluşacağını ifade eden Gök ise, "Güneydoğu'da henüz Çince bilen rehber yok. Fakat Kapadokya'da talep artınca nasıl rehberler oraya yöneldiyse, Mardin'de de aynı sürecin yaşanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2024'te Çince bilen ön lisans mezunlarının rehberlik belgesi almasını kolaylaştıran düzenlemesi de Mardin'in Çin pazarına hazırlanmasında önemli bir adım olarak görülüyor.

Harman, üniversite olarak Çince derslerini turizm programına eklemeye hazır olduklarını ve Çin'deki üniversitelerle işbirliği yapabileceklerini belirtiyor.

Yeni nesil Çinli gezginlerin sosyal medya ve kişisel deneyim odaklı seyahat eğilimlerine de dikkat çeken Harman ve Gök, Çinli fenomenlerin bölgeye davet edilmesinin etkili olacağını düşünüyor.

Yetkililer, tanıtım çalışmalarının artması ve uluslararası ulaşım olanaklarının genişlemesiyle Mardin'in, İstanbul ve Kapadokya'nın ardından Çinli turistlerin Türkiye'de ziyaret etmek isteyeceği başlıca kültürel adreslerden biri olabileceğini vurguluyor.