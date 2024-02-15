Mardin 1969 Spor, Artvin Hopaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 3. Lig 1. Grup 20. hafta müsabakasında 18 Şubat Pazar günü saat 14.00'de deplasmanda Artvin Hopaspor ile karşılaşacak olan Mardin 1969 Spor, 21 Kasım Şehir Stadı'nda yaptığı idmanlara devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, Teknik Direktör Ender Alkan yönetimindeki idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Pazar günü oynanan Küçükçekmece Sinopspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanı, rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.