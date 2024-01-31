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Mardin 1969 Spor, 52 Orduspor FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, 52 Orduspor FK maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ender Alkan yönetimindeki idmanda futbolcular, koşu, ısınma ve pas çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, 52 Orduspor FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Deplasmanda 4 Şubat'ta 52 Orduspor FK ile karşılaşacak olan Mardin 1969 Spor, maçın hazırlıklarına 21 Kasım Şehir Stadı'nda yaptığı idmanla başladı.

Teknik Direktör Ender Alkan yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Ardından iki grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Kaynak: AA / Güncel

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