Mantar toplarken sakatlanan kadın hastaneye ulaştırıldı
Muş'un Varto ilçesinde, mantar toplamaya gittiği dağda ayağının burkulması sonucu yürüyemeyen 65 yaşındaki kadın, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.
Muş'un Varto ilçesinde, mantar toplamaya gittiği dağda ayağının burkulması sonucu yürüyemeyen 65 yaşındaki kadın, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Seki köyünde yaşayan 65 yaşındaki Besra Baba, oğlu, gelini ve eşiyle dağda mantar toplamaya gitti.
Mantar toplarken ayağını burkarak sakatlanan Baba'nın yanındakiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.
Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Araçlar dağlık alana giremeyince yürüyerek Baba'ya ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Baba'yı sedye ile 2 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.
Baba, ambulansla Varto Devlet Hastanesine kaldırıldı.