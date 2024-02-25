Mansur Yavaş, Esat Pazar Yeri'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Esat Pazar Yeri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yavaş, esnafa hayırlı işler dileğinde bulunurken, vatandaşların taleplerini dinledi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Esat Pazar Yeri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yavaş, Esat Pazar Yeri'ndeki ziyaretinde esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu.
Vatandaşların taleplerini dinleyen Yavaş'a, CHP'nin Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner de eşlik etti.