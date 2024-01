Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı'nın Onayladığı Krediyi Reddettiler... Mesele Mansur Yavaş İş Yapmasın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahramankazan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuştu. Yavaş, " Ankara'nın atık suyu arıtılmadan gidiyor. Nereye gidiyor? Ankara Çayı'na. Etrafında sebze yetiştirenler var. Oradan Sakarya'ya. Sakarya'dan da İstanbul Ömerli Barajı'na içme suyu olarak gönderiliyor. 750 bin metreküp arıtılmıyor. Bununla ilgili gelir gelmez projesini yaptırdık. Sayın Cumhurbaşkanı'na sunduk, dedik ki, 'İstanbul Anadolu yakasının suyu kokuyor, acil yapılması lazım.' Uygun gördü, proje onaylandı, yatırım programına alındı. Biz de kredisini bulduk. 275 milyon dolar, 25 milyon dolarda biz harcayacağız birkaç yıl yapımı sürecek ama 30 milyonun sağlığını tehdit eden tehlike ortadan kalkacak. Cumhurbaşkanı'nın onayladığı bu krediyi reddettiler. Yani Ankaralıya pis suyu reva gördüler. Siz Cumhurbaşkanı'nın da mı üstündesiniz? Ne bu cüret Cumhurbaşkanı'nın onayladığı projeyi reddediyorsunuz. Mesele Mansur Yavaş iş yapmasın… Bana bir şey olmuyor, Allah'ın da izniyle sizlerin de desteklerinizle çok yüksek oyla ben yine seçileceğim" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün Kahramankazan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Yavaş, ürettikleri projelerin engellendiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu kadar bütçe varken Ankara'nın bütün bölgelerindeki alt yapılar neden yapılmadı? Ama bana göre açıktan akan kanalizasyon, orada oynayan bir çocuğun hastalık kapma riski, bütün projelerin önünde gelir. İki saat evinizde suyunuz akmasa nasıl tedirgin olursunuz? Bazı köylerin çoğunda su yok yıllardır, bunların da birçoğunu halettik. Ben Cumhuriyet'in Başkenti Ankara'da açıkta akan kanalizasyon, suyu olmayan hiçbir yer olmasın istiyorum, önceliğimiz budur.

YARDIMLARI KESECEK, İŞTEN ÇIKARACAK SÖZLERİNİN YALAN OLDUĞUNU HEPİNİZ GÖRDÜNÜZ: Buralara yaptığımız hizmetin sınırı yok. Hiçbirisini ayırmadık. İş başına gelir gelmez bu ayrıntıyı ortadan kaldırdık. Yıllardır iddia edilen 'Seçim önce yardımları kesecek, işçileri işten çıkaracak' sözlerinin ne kadar yalan olduğunu ancak ve ancak karalama siyaseti olduğunu hepiniz gördünüz. Desteklerimiz arttı. Hiçbir yere ayırmadan çiftçilerimize yaptığımız desteklerle Ankara halkımızı zengin edeceğimize söz vermiştik, inşallah bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Üretmezsek aç kalırız. Şimdiye kadar kırsal kalkınma destekleri Ankara'nın çiftçisine bizim kadar el uzatan oldu mu? Böyle bir destek var mıydı? Sosyal yardımları keseceğiz dediler. Eskişehir gibi paket dağıtma işini ortadan kaldırdık. Artık inancımıza uygun bir şekilde insanların kartlarına yüklemek suretiyle onların çoluğunu Çoğunun ihtiyacını karşılamasını sağlıyoruz.

Şimdiye kadar belediyecilik yapıldı. Geçinemeyen insanların ne yediğini ne içtiğini düşünen bir belediye yönetimi var mıydı? 200 bin aileye düzenli olarak et yapıyoruz. 200 bin aileye doğal gaz veriyoruz kaç yıldır. Üçer aylık periyotlarla. Bir yandan Ankara halkını zengin etmeye çalışırken aç ve açıkta kalan herkesin yardımına koşuyoruz.

HİÇBİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANI ELİNİ UZATMADI: Seçildikten sonra, Belediye Meclisi'nden yaptığım ilk konuşmalardan birisi şudur, ilk defa Ankara halkı Ankaralı bir başkan seçtik diye benden beklentisi var. Ben de dedim ki bütün ilçelere bir tane tesis yapalım. 'Değerli belediye başkanları kendi ilçenizde istihdamı üretimi arttıracak bir projeniz varsa getirin temelini beraber atalım gerekirse siz işletin, ben size elimi uzatıyorum. Tutun benim elimi Ankara'nın tamamını kalkındıralım.' Maalesef hiçbir ilçe belediye başkanı elini uzatmadı. Ne kaybetti? Elini uzatmayan belediye başkanları beldeleri, ilçeleri kaybetti. Elimizden tutan da oldu, bazı AK Partili belediye başkanları geldi, 'Bizim ilçemizde şu eksik' dedi. Hiçbirisinin bir dediğini iki etmedim. Ama maalesef televizyonlarda canlı yayınlanmaya başlayınca armudun sapı, üzümün çöpü Ankara Büyükşehir Belediye başkanına akıl vermeye başladılar. Öncelikle kendi ilçenizdeki işi iyi yapacaksınız. Eğer varsa bir talebiniz bir telefon kadar uzağım, açarsınız telefonu ama maalesef benimle görüşmeleri yasaklanmış kendileri bilir.

İŞE YARAMAYAN PROJELERİ, PROJE DİYE ORTAYA ÇIKARIYORLAR: Allah nasip edecek inşallah Kahramankazan'a şimdiye kadar görmediği hizmetleri hep birlikte getireceğiz. Her şeyde siyaset olmaz. Kahramankazan'da soda tesisleri var. Bu tesisleri genişletmek için 160 milyon dolarlık bir yatırım teklifi geldi. İmar planında değişiklik istendi 1500 kişiye iş kapısı olacak. Sebepsiz bir şekilde reddettiler. Hadi Ankara'daki Meclis siyaset yapıyor diye reddetti. Kahramankazan'a gelecek böyle bir yatırıma Kahramankazan Belediye Başkanı nasıl 'hayır' der. Bu tür şeylerde siyaset olmaz. Önceki dönemden daha fazla asfalt, kavşak yaptık. Ama hiçbirisine sanatçı getirip masraf yatırıp açılış yapmadık, reklam yapmadık. Bunlar zannediyor ki her şey beton ve plastik. Gösterişli işleri seviyorlar. İşe yaramayan projeleri, proje diye ortaya çıkarıyorlar. Bir kuruş Ankara halkının parasını boşa götürmeden halkın ihtiyacını ise halkın ihtiyacını karşılamak için uğraştık. Belediyecilik budur. İçinde insan olmayan hiçbir projeye imza atmadık, masraf da etmedik, etmeyeceğiz. Her şeyden önce hiç kimseyi Ankara'da ayırmadık, bölmedik. Ankara'ya huzur geldi. Ankara'ya destek olduk. İnşallah daha da gelecek.

ANKARA BELEDİYESİ'NE GELİR GETİRECEK HER ŞEYİ REDDETTİLER: Bugün iki tane seçim bürosunu açıyoruz. Kahramankazanımıza ve Ankaramıza hayırlı olsun. Şunu istiyorum, biz 148'e 40 kişi ile bugüne kadar getirdik. Mutlaka ve mutlaka meclis çoğunluğunu, Selim başkanı seçmenizi istiyorum. Nereye trafo yapılacak onları onayladınız ama başta bu Kahramankazan'a yatırım gelecek bu projeyi reddetmek dahil, Ankara Belediyesi'ne gelir getirecek her şeyi reddettiler. Ankara Belediyesi'nden cebinden para çıkacak ne varsa onlardan iki mislini üç mislini çıkarmaya çalıştılar. 7 bine yakın EYT'limiz var. Bu bütçeyi hep birlikte yaptık, 2022'nin sonunda. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, 'EYT'lileri çıkartmayacağız.' Biz de bütçeye para koymadık. Bir de baktık ki seçim yaklaşırken EYT kanunu çıktı. Bize maliyeti şu ana kadar ödediğimiz para 1. 9 milyar TL. 6 Şubat depremi oldu. Onun da bütçede karşılığı yok. 600 milyon lira da oraya harcadık. Bütün belediyeler harcadı, hepsinin EYT problemi vardı. Ama gittiler belediye meclislerinin hepsi kredisini çekti. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak biz de talep ettik maalesef reddettiler. 8 aydır bekliyor.

KENDİ ONAYLADIKLARI KREDİ İÇİN 8 AYDIR BEKLETİYORLAR: ASKİ'nin bütçesinin yaptık. Eskiden suyu 1.6 dolara satıyorlardı. 50 liraya satıyorlardı. Şimdi yarı fiyatından daha aşağıda. ASKİ'den elde ettikleri bu geliri çöp projelere harcıyorlardı. Şimdi, geçen sene eksi 5 milyar kredi çek şeklinde bir karar çıktı. Bırakın eksi 5 milyarı kredi de bulunmuyor artık. 2 milyarlık kredi bulduk. Banka dedi ki, 'Meclisten bununla ilgili karar al.' Kendi onayladıkları eksi 5 milyar kredi için 2 milyar lira onayı da 8 aydır bekletiyorlar.

CUMHURBAŞKANI'NIN ONAYLADIĞI KREDİYİ REDDETTİLER: Tatlar Arıtma İstasyonu var. 2010 yılında yazmışlar, 'Bunu büyütün' diye. Karayalçın yapmış zamanında, çivi çakılmamış. Yani Ankara'nın atık suyu arıtılmadan gidiyor. Nereye gidiyor? Ankara Çayı'na. Etrafında sebze yetiştirenler var. Oradan Sakarya'ya. Sakarya'dan da İstanbul Ömerli Barajı'na içme suyu olarak gönderiliyor. 750 bin metreküp arıtılıyor. 750 bin metreküp arıtılmıyor. Bununla ilgili gelir gelmez projesini yaptırdık. Sayın Cumhurbaşkanı'na sunduk, dedik ki, 'İstanbul Anadolu yakasının suyu kokuyor, acil yapılması lazım.' Uygun gördü, proje onaylandı, yatırım programına alındı. Biz de kredisini bulduk. 275 milyon dolar, 25 milyon dolar da biz harcayacağız birkaç yıl yapımı sürecek ama 30 milyonun sağlığını tehdit eden tehlike ortadan kalkacak. Cumhurbaşkanı'nın onayladığı bu krediyi reddettiler. Yani Ankaralıya pis suyu reva gördüler. Hiç yuha gerek yok insan sağlığı ile oynayan bu zihniyetin sandıkta dersini vereceksiniz. Siz Cumhurbaşkanı'nın da mı üstündesiniz? Ne bu cüret Cumhurbaşkanı'nın onayladığı projeyi reddediyorsunuz. Mesele Mansur Yavaş iş yapmasın… Bana bir şey olmuyor, Allah'ın da izniyle sizlerin de desteklerinizle çok yüksek oyla ben yine seçileceğim."