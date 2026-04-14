Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2025 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 2025 yılı faaliyet raporunu ABB Meclisi'ne sundu.

ABB Meclisi, nisan ayı beşinci oturumu, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında Belediye Meclis Konferans Salonu'nda yapıldı.

Mecliste, 2025 yılı ABB faaliyet raporunu sunan Yavaş, bugün burada sadece 2025 yılını değerlendirmek için değil, Ankara'daki hizmetlerini anlatmak ve geldikleri noktayı ortaya koymak için bulunduklarını belirtti.

Uluslararası ölçekte örnek alınabilecek, şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir belediyecilik modeli ortaya koydukları aktaran Yavaş, Avrupa Konseyi tarafından verilen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) ödülünü 3. kez aldıklarını hatırlattı.

Yavaş, kendileri için belediyeciliğin yalnızca yol ya da bina yapmak olmadığını ifade ederek, "Belediyecilik, aslında insanın yanında durmak ve kimseyi geride bırakmamak, zor zamanlarda destek olmak ve fırsat eşitliğini sağlamak için çabalamaktır." dedi.

Sosyal destek yardımlarını artırdıklarına dikkati çeken Yavaş, "Ekonomik zorlukların arttığı bu dönemde, sosyal desteklerimizi insan onurunu koruyarak çeşitlendirdik. Özel gereksinimi olan vatandaşlarımız için hayatı kolaylaştıran uygulamaları yaygınlaştırdık. Kırsal kalkınmayı pilot projelerle sınırlı bırakmayıp, şehir ölçeğinde bir politika haline getirdik. ABB'yi yardım eden değil, üretimi organize eden bir yerel kalkınma aktörüne dönüştürdük." diye konuştu.

"Ulaşımda önemli adımlar attık"

Yavaş, döngüsel ekonomi yaklaşımıyla atık azaltımını, geri kazanımı ve kaynak verimliliğini artırdıklarını söyledi. Böylece, sürdürülebilir bir kent yönetimi inşa ettiklerini anlatan Yavaş, şunları kaydetti:

"Karbon emisyonlarını azaltmada CDP A Listesi'ne girerek Ankara'yı dünya şehirleri arasına taşıdık. Aynı zamanda Ankara'yı yalnızca büyüyen değil, yaşam kalitesi artan bir şehir haline getirmeyi hedefledik. Yeşil alanları artırarak doğayla uyumlu bir başkent vizyonunu güçlendirdik. Ankara'ya 21 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık. Ulaşımda önemli adımlar attık. Yıllar sonra otobüs filomuzu yeniledik, yenilemeye devam ediyoruz. 4 yeni metro projesini uygulamaya hazır hale getirdik ve Dikimevi-NATO Yolu metro hattının temelini attık. Toplu taşımayı daha güvenli, erişilebilir ve cazip hale getirdik. Birçok önemli ertelenmiş altyapı projesini tamamladık. Rekabet ve şeffaflığın artırılması sayesinde benzer bütçelerle daha etkin, verimli, vatandaş odaklı ve ihtiyaç temelli yatırımlar gerçekleştirdik."

Yavaş, Ankara'nın kültürel ve tarihi mirasını korumak için restorasyon çalışmalarını hızlandırdıklarını ve şehrin hafızasını yeniden canlandırdıklarını dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"İklim değişikliği, kuraklık ve afetlerin artık birer ihtimal değil, somut bir gerçek olduğu bilinciyle hareket ederek daha dirençli bir şehir için çalıştık. İtfaiye kapasitemizi artırdık, modern bir Afet Koordinasyon Merkezi kurduk. Mali disiplini temel ilke olarak benimseyerek, zorlu ekonomik koşullara rağmen yatırımlarımızı sürdürdük ve güçlü bir mali yapı oluşturduk. Kaynakları etkin kullanarak israfı önledik, öncelikleri doğru belirledik."

Yavaş'ın ABB faaliyet raporunu sunmasının ardından rapor hakkında tartışıldı. Konuşmalar sonrası raporun oylamasına geçildi.

ABB, Ankara Su Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ve EGO Genel Müdürlüğünün 2025 yılı faaliyet raporları, oy çokluğuyla kabul edildi. AK Parti, MHP ve BBP'li üyeler karşı oy kullandı.

Meclis Birinci Başkanvekili Işık, 7 Mayıs saat saat 18.00'de toplanmak üzere oturumu kapattı.