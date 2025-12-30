Haberler

Manş Tüneli'nde büyük arıza: Eurostar seferleri iptal

Güncelleme:
Noel ve yılbaşı tatilinde yoğun seyahatlerin beklendiği dönemde, Eurostar elektrik tedarikindeki sorunlar nedeniyle Londra, Paris, Amsterdam ve Brüksel arasındaki tren seferlerini durdurdu. Yolcuların seyahatlerini ertelemeleri ve biletlerini değiştirmeleri tavsiye edildi.

Manş Denizi altındaki tünelde yaşanan elektrik sorunu nedeniyle Londra, Paris ve Brüksel arası tren seferleri durduruldu. Noel tatili ile yılbaşı seyahatlerinin yoğunlaştığı bu dönemde, uluslararası demiryolu şirketi Eurostar, elektrik tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle Londra, Paris, Amsterdam ve Brüksel arasındaki tüm tren seferlerini ikinci bir duyuruya kadar iptal etti. Eurostar sözcüsü, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, İngiltere ile Avrupa'yı bağlayan Manş Tüneli'nin güç kaynağında bir sorun yaşandığını ve bir trenin tünel içinde durduğu bilgisini paylaştı. Sorun giderilene kadar Londra'ya gidiş ve geliş tüm seferlerin askıya alındığı bildirildi.

Şirket daha önce yaptığı açıklamada, Manş Denizi altındaki tünel üzerinden yapılan seferlerin aksadığını belirtmiş ve yolculara seyahatlerini ertelemeleri tavsiyesinde bulundu. Eurostar'ın internet sitesinde yapılan duyuruda, bileti olmayan yolcuların istasyonlara gitmemesi istendi. Şirket, bilet sahiplerine ise biletlerini ücretsiz değiştirme, iade veya kupon karşılığında iptal etme seçenekleri sundu.

Rekor yolcu ve artan rekabet

Geçtiğimiz yıl Eurostar, 2023 yılına göre 850 bin artışla 19,5 milyon yolcu taşıyarak rekor kırmıştı. Ancak şirket son aylarda artan bir rekabetle karşı karşıya bulunuyor. Birkaç şirket, Eurostar'a rakip olma planlarını açıkladı. Eurostar şu an için Londra ile Avrupa ana karası arasında Manş Denizi altından tren işleten tek demiryolu şirketi olma özelliğini koruyor.

AFP/ETO,TY

Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
