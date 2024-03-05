Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışı
Manisa'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. İlçe merkezinde sabah saatlerinde sağanak etkili olurken Akçakertik, Kocayayla ve Türkmen tepe mevkilerinde de kar yağışı görüldü. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimetreyi aştığı görülürken karayolları ekipleri yollarda kar temizleme çalışması yaptı.
Manisa'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.
İlçe merkezinde sabah saatlerinde sağanak etkili olurken Akçakertik, Kocayayla ve Türkmen tepe mevkilerinde de kar yağışı görüldü.
Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimetreyi aştığı görülürken karayolları ekipleri yollarda kar temizleme çalışması yaptı.