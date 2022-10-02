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Manisa haber... Manisa'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen parçalar ele geçirildi

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Manisa haber... Manisa'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen parçalar ele geçirildi

Manisa haberler: Manisa'nın Akhisar ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sütun ve yazıt parçasının da aralarında olduğu objeler ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sütun ve yazıt parçasının da aralarında olduğu objeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Z.K'nin (44) evinde arama yaptı.

Aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sütun ve yazıt parçası ile küçük boyutlu 23 obje ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel

Akhisar Manisa Güncel Haberler

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