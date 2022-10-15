Manisa haber! Alaşehir'de kanala devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Edinilen Manisa gelişmesine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamyonetin sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamyonetin sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. A.Z. (50) idaresindeki 45 TA 712 plakalı kamyonet, Yeşilyurt Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda hafif şekilde yaralanan M.Z. (72) ve S.Z. (80) Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Yeşilyurt Alaşehir Manisa Güncel Haberler

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