Manisa gündem haberi | Manisa'daki kavgada 1 kişi darp sonucu yaralandı Edinilen Manisa gelişmesine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki komşu arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki komşu arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre aralarında daha önce husumet olan iki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada darp sonucu yaralanan A.İ. (40) sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Güncel AA / Serkan Özcan Yunusemre Manisa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Manisa gündem haberi | Manisa'daki kavgada 1 kişi darp sonucu yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.