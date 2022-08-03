Manisa gündem haberi | Manisa'daki kavgada 1 kişi darp sonucu yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa gündem haberi | Manisa'daki kavgada 1 kişi darp sonucu yaralandı

Manisa gündem haberi | Manisa'daki kavgada 1 kişi darp sonucu yaralandı

Edinilen Manisa gelişmesine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki komşu arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki komşu arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre aralarında daha önce husumet olan iki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada darp sonucu yaralanan A.İ. (40) sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Yunusemre Manisa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title