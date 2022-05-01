Manisa Emek, Demokrasi ve Barış Platformu üyeleri, basın açıklaması yaptı - Haberler

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Manisa Emek, Demokrasi ve Barış Platformu üyeleri, basın açıklaması yaptı

AA - Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa Emek, Demokrasi ve Barış Platformu üyeleri, basın açıklaması yaptı

Manisa Emek, Demokrasi ve Barış Platformu üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

MANİSA (AA) - Manisa Emek, Demokrasi ve Barış Platformu üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Manisa Şubesi Başkanı Figen Pehlivan, 1 Mayıs'ta tüm emekçiler, mağdurlar, mazlumlar ile tüm insanlık adına dayanışma için meydanda olduklarını söyledi.

Pehlivan'ın açıklamasından sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal demokratların iktidara geldiğinde işçilerin başta özlük hakları olmak üzere pek çok alanda kazanımları olacağını söyledi.

Özel, "Önümüzdeki dönem sendikal hakların geri kazanılması, eşitsizlikleri ortadan kalkması, her türlü hak arama mücadelesinin önünün açılması açısından önemli fırsatlara işaret etmektedir." dedi.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Demokrasi, 15 Temmuz, 1 Mayıs, Manisa, Güncel, Haberler

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