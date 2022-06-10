Manisa'da üniversiteliler mezuniyet töreninde 500 metrelik Türk bayrağıyla yürüdü - Haberler

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Manisa'da üniversiteliler mezuniyet töreninde 500 metrelik Türk bayrağıyla yürüdü

AA - Nurullah Kalay - Güncel
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Manisa'da üniversiteliler mezuniyet töreninde 500 metrelik Türk bayrağıyla yürüdü

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksekokulunun mezuniyet töreninde, öğrenciler tarafından yürüyüş gerçekleştirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksekokulunun mezuniyet töreninde, öğrenciler tarafından yürüyüş gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi Dekanlığı önünde düzenlenen törende öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Ahmet Çetin, kazanın başına geçerek öğrenciler ve aileleri ile diğer katılımcılara keşkek ikram etti.

Fakülte binası önünden başlayan ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı geleneksel mezuniyet yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar sürdü. Yaklaşık 3 kilometre boyunca müzik eşliğinde taşıdıkları 500 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyen mezunlara, esnaf ve vatandaşlar tarafından karanfiller atılarak destek verildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda ise Atatürk Anıtı'na Dekan Prof. Dr. Çetin ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ali Daşman tarafından çelenk bırakıldı.

Mezuniyet töreni, Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Stadı'nda gerçekleştirilen etkinlikle tamamlandı.

AA / Nurullah Kalay - Güncel

Selami Selçuk Güncel Haberler

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