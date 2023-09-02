Manisa'da traktöre çarpan otomobilde 1 ölü, 3 yaralı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde traktöre takılı römorka çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti. Traktör sürücüsü gözaltına alındı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde traktöre takılı römorka çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Manisa- Saruhanlı kara yolu Selimşahlar mevkisinde, F.A. (29) yönetimindeki 45 ADA 900 plakalı otomobil, H.D. (70) yönetimindeki 45 KA 011 plakalı traktöre takılı kuru üzüm yüklü römorka arkadan çarptı.
Otomobilde bulunan Ali A. (26), olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü F.A. ile otomobilde bulunan B.A ve M.Ş.T. yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.
Traktör sürücüsü H.D, gözaltına alındı.