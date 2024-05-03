Manisa'da protokol ve öğrenciler, ormanlık alanda çöp topladı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak adına ülke genelinde yapılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında, Manisa il merkezi ile Alaşehir ve Demirci ilçelerinde etkinlik düzenlendi.

Manisa Valisi Enver Ünlü öncülüğünde Uncubozköy Mahallesi'ndeki Spil Dağı'nın eteklerinde bir araya gelen Manisa protokolü ve öğrenciler, ellerindeki çöp poşetleriyle ormanlık alana dağıldı.

Doğaya atılan ve orman yangınlarına neden olan cam, plastik, kağıt gibi yüzlerce kilo çöp toplandı.

Demirci

Demirci Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Sarıçayır Mevkisinde düzenlenen etkinlikte Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Erkan Kara, İlçe kurum müdürleri ve öğrenciler ile birlikte orman içinde temizlik çalışması yaptı.

Alaşehir

Alaşehir'de de Evrenli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, örtü temizliği ve alt dal budaması sonucu oluşan artıkların temizlenmesi, çöplerin temizlenmesi etkinliği yapıldı.

Etkinliğe, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.