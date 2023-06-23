Manisa'da minibüs üst geçitten düştü: 1 yaralı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, minibüsün üst geçitten düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Göksel Yamaç'ın kullandığı 10 DAA 05 plakalı minibüs, Mimar Sinan Bulvarı Fatih Köprülü Üst Geçidi'nde kontrolden çıkarak alt yola düştü. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, minibüsün üst geçitten düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Göksel Yamaç'ın kullandığı 10 DAA 05 plakalı minibüs, Mimar Sinan Bulvarı Fatih Köprülü Üst Geçidi'nde kontrolden çıkarak alt yola düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü Yamaç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.