Manisa'da Malulen Emekli Çetesine Operasyon: 26 Şüpheli Gözaltına Alındı

Manisa merkezli 3 ilde malulen emekli olmak isteyen kişilerden rüşvet alıp, röntgen ve tahlillerde usulsüzlük yapıp, sağlık kurulu raporu hazırlayan çete çökertildi. Kamuyu zarara uğrattığı tespit edilen, 2 SGK çalışanı ile 1 muhtarın da aralarında olduğu 26 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 9 aylık özel bir çalışma yürüterek hastanelerden alınan sağlık kurulu raporlarını inceledi. Bu kapsamda oluşturulan özel bir ekip, rapor verilen bazı kişilerin röntgen ve tahlillerinde usulsüzlük yapıldığını belirledi. Şebeke üyelerinin malulen emeklilik için rüşvet karşılığı usulsüz rapor hazırladığı, rapor isteyen kişilerden de sağlık durumlarına göre 30 bin ile 100 bin lira arasında para talep ettiği de ortaya çıktı.

26 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Manisa, İzmir ve Antalya'da 26 kişilik bir şebekenin izine ulaşan ekipler, 3 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği, 748 adet tarihi sikke, 168 adet fişek, 27 şişe kaçak alkol, suçtan elde edildiği değerlendirilen 108 bin TL, çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi; gözaltına alınan 26 kişi sorgulanmak üzere Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Biri memur 2 SGK çalışanı ile 1 muhtarın da aralarında olduğu şüpheliler, dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.