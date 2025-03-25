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Manisa'da Kaçak Tütün Operasyonu: 3 Gözaltı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yapılan kaçak tütün operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda büyük miktarda tütün ve makaron ele geçirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre ilçesinde E.H. (41), E.H. (42) ve M.A'nın (34) ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 288 bin 760 tütünle doldurulmuş makaron, 22 bin 400 boş makaron, 19 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün, 196 bin 450 kilitli poşet ve 55 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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