Manisa'da İş Makinesi Devrildi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarlada başlayan yangınla mücadele için bölgeye gönderilen bir TIR'ın dorsesindeki iş makinesi yola devrildi. Yan yatan iş makinesinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.
İŞ MAKİNESİ DEVRİLDİ
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarlada başlayarak makiliğe sıçrayan yangın devam ederken, söndürme çalışmaları için bölgeye sevk edilen TIR'ın dorsesindeki iş makinesi yola devrildi. Yan yatan iş makinesinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel