Manisa'da İş Makinesi Devrildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarlada başlayan yangınla mücadele için bölgeye gönderilen bir TIR'ın dorsesindeki iş makinesi yola devrildi. Yan yatan iş makinesinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarlada başlayarak makiliğe sıçrayan yangın devam ederken, söndürme çalışmaları için bölgeye sevk edilen TIR'ın dorsesindeki iş makinesi yola devrildi. Yan yatan iş makinesinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

