CHP'li Başevirgen Manisalı Esnafın Sorunlarını Dinledi: Krediden Alacak Olduğum Para 550 Bin Lira, 525 Bin Lira Bağ-Kur Borcu Çıktı

(MANİSA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa'da esnafların sorunlarını dinledi. CHP'li Başevirgen'e BAĞ-KUR prim borçlarından dolayı kredi alamadığını belirten bir oto yıkamacı, "Kredi başvurusu yaptık. Kredimiz onaylandı ama BAĞ-KUR borcu çıktı, o borcu kapatmamız gerekiyormuş. O borcu kapattıktan sonra kredi verebiliyorlarmış. Borcum olmasa zaten krediye başvuru yapmam. Alacak olduğum para 550 bin lira, 525 bin lira BAĞ-KUR borcu çıktı. Ben de vazgeçtim. Bu şartlar altında BAĞ-KUR primlerimi ödeme şansım yok. Her yıl daha iyi olacağımız yerde her yıl daha da kötüye gidiyoruz" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa'da kredi alamayan esnafların sorunlarını dinledi. Bıçağın artık kemiğe dayanmadığını, kemiği kırdığını ifade eden bir esnaf, "BAĞ-KUR borçlarını ödemeden kredilendirme yapmıyorlar. Taksitlendirme yapmıyorlar. Bu milletten ne istiyorlar? Esnaf kefaletten kredi kullanmak istiyoruz ancak prim borcumuzu ödemediğimiz için kredi kullanamıyoruz. Sadece esnaf kefalet değil hangi bankadan kullanmak isterseniz isteyin bu durum karşınıza çıkıyor. Devlette para yok bu kadar zam yapıyorsunuz vatandaş bu parayı nereden bulacak? Yani şu an tıkalı bir piyasa var. Herkesin paraya ihtiyacı var. Esnaflık ahilikten gelir. Biz bu işi yapıyoruz devlete para kazandırıyoruz, vergimizi ödüyoruz, vatandaşa hizmet veriyoruz. Biz bunun için gururluyuz ama bize destek yok. Biz destek bekliyoruz" diye konuştu.

Başka bir esnaf ise, "Küçük esnafın yüzde 80'i bu şartlarda esnaf kefalet kredisine ulaşamaz" diye belirtti. Esnafların yanı sıra, prim borcu olan besicilerde kredi kullanamıyor. Kredi alamadığı için hayvanlarının bazılarını kestirdiğini bazılarını ise sattığını söyleyen bir besici, "1 milyon lira para çekmek istiyoruz ama BAĞ-KUR borcumuz var o yüzden kredi alamadık, durdu askıda bekliyor. İşimi çeviremedim. Hayvanlarımı kestim borcumu ödedim" diye konuştu.

Bir oto yıkamacı da BAĞ-KUR prim borçlarından dolayı kredi alamadığını belirterek "Kredi başvurusu yaptık. Kredimiz onaylandı ama BAĞ-KUR borcu çıktı, o borcu kapatmamız gerekiyormuş. O borcu kapattıktan sonra kredi verebiliyorlarmış. Borcum olmasa zaten krediye başvuru yapmam. Alacak olduğum para 550 bin lira, 525 bin lira BAĞ-KUR borcu çıktı. Ben de vazgeçtim. Bu şartlar altında BAĞ-KUR primlerimi ödeme şansım yok. Her yıl daha iyi olacağımız yerde her yıl daha da kötüye gidiyoruz. Kredi alabilseydim kredi kartı borcumu, ufak tefek borçlarımı kapatacaktım, tek bir yere borcum olacaktı. Tıkandık, kıpırdama şansımız kalmadı" diye konuştu.

BAĞ-KUR prim borcu olmadığı için kredi alma şansı olan bir esnaf ise ancak krediyle işleri döndürebildiğini belirtti. Kasaplık yapan esnaf, "Borcu olan esnaf arkadaşlarımız kesinlikle kredi alamıyor. Başvuruda biz en öne geçeceğiz. 100 tane kredi başvurusu yapan esnaf arkadaşımız varsa 90 tanesinin BAĞ-KUR borcu var. Hangi bankada indirimli bir kredi bulursak koşarak oraya gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kredi çekmenin zorlaştığını söyleyen kasaplık yapan bir diğer esnaf, "Ben burayı ilk açtığımda her gün 300-400 kilo tavuk satarken şu anda 80-100 kilo satabilirsek ne mutlu bize. 8-10 yıldan beri bu iş yeri var. Dönmediği için kredi kullanmak istiyoruz ama BAĞ-KUR prim borcu olduğu için nereden kredi kullanmak istersem isteyim bu borç önüme çıkıyor. Bu dükkanı döndürebilmem için o krediyi almam gerekiyor, mecburum. Şu an kilitlenmiş durumdayız. Bu şekilde ayakta durmamız çok zor, zaten çoğu esnaf kepenk kapatıyor" diye konuştu.

Kredi kullanamadıklarını ve durumların çok kötü olduğundan dert yanan bir esnaf ise, "40 yıldır bu işin içindeyim. Esnafın durumu hiç bu kadar kötü olmadı. Antep fıstığının ortalama kilo fiyatı 2 bin lira, fındık bin 500 lira. Vatandaşın bunları alma şansı yok. Onlar almayınca benim para kazanma şansım yok. İşler dönmediği için kredi başvurusu yapıyoruz ama esnaf kefalet borcum olduğu için kredi vermiyor. Bu şekilde gitmez. Küçük esnafın yüzde 80'i bu şartlarda esnaf kefalet kredisine ulaşamaz" açıklamasını yaptı.

Kredi alamadığı için hayvanlarının bazılarını kestirdiğini bazılarını ise sattığını söyleyen bir besici, "Kullandığımız yem kredisini ödedikten sonra, 5 milyonluk teminat veriyoruz, 1 milyon lira para çekmek istiyoruz ama BAĞ-KUR borcumuz var o yüzden kredi alamadık, durdu askıda bekliyor. İşimi çeviremedim. Hayvanlarımı kestim borcumu ödedim. Kredi iki aydan beri onayda bekliyor alamıyorum" dedi.