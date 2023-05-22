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Manisa'da çıkan kavgada 1'i polis 8 kişi yaralandı

Manisa'da çıkan kavgada 1'i polis 8 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada biri polis 8 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada biri polis 8 kişi yaralandı.

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Özlem Sokak'ta iki aile arasında kavga çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kavga eden gruptan 7 kişi ile kavgaya müdahale eden bir polis memuru yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İki hafta kadar önce sokakta oynayan bir grup çocuk arasında kavga çıktığı, ebeveynlerin bu tartışma nedeniyle bugün karşı karşıya geldikleri, diğer aile fertlerinin de müdahil olmasıyla kavganın büyüdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel

Turgutlu Manisa kavga Güncel Haberler

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