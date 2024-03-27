Manisa'da Araç Dolandırıcılığı Şüphelileri Tutuklandı

Manisa'da kendilerini avukat olarak tanıtan ve bir kişiyi araç satma bahanesiyle dolandıran 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bankadan kredi çeken ve dolandırıldığını belirten S.B'nin şikayeti üzerine inceleme başlattı.

Dolandırıcılık olayına karışan 6 şüphelinin kimliği çalışmalar sonucu tespit edildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.